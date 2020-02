The Mandalorian: Disney-CEO nennt Releasetermin von Season 2 der Star-Wars-Serie

Nachdem Disney bereits vor geraumer Zeit eine zweite Staffel der Hit-Serie "The Mandalorian" angekündigt hat, gab der Disney-CEO Bob Iger jetzt bekannt, dass Baby Yoda und Mando bereits im Oktober 2020 zurückkehren werden. Somit wird es ab Oktober auch in Deutschland möglich sein, in den Genuss der zweiten Staffel zu kommen. Außerdem sind laut Aussagen des CEOs noch weitere Staffeln von "The Mandalorian" geplant. Wie viele genau bereits in Planung sind, wollte Bob Iger jedoch nicht verraten. Aktuell ist aber davon auszugehen, dass uns Mando und sein treuer Begleiter Baby Yoda aufgrund des großen Erfolgs noch viele Jahre erhalten bleiben.

Des Weiteren gab der CEO zu Protokoll, dass neben den neuen Staffeln auch diverse Spin-offs in Planung sind. Dabei fielen die Namen Greef Karga (Carl Weathers) und Cara Dune (Gina Carano). Worum es in den Spin-offs genau gehen wird ist bis dato nicht bekannt.

Ebenfalls ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, welchen Inhalt die Season 2 von "The Mandalorian" haben wird. Zwar bestätigte Iger die Staffel, gab jedoch keinerlei Infos zum Inhalt bekannt.

Derzeit ist der Disney-Streamingdienst in Deutschland nicht verfügbar. Erst ab dem 24. März 2020 wird auch das deutsche Publikum in der Lage sein, den Dienst vom US-amerikanischen Medienunternehmen zu nutzen. Ob die neue Hit-Serie aus dem Hause Disney in der Bundesrepublik einen ähnlich großen Erfolg wie in den Vereinigten Staaten feiern wird, bleibt zunächst abzuwarten. In den USA gelang es Baby Yoda innerhalb weniger Tage bereits 100 Millionen Aufrufe zu erzielen. Im Vergleich belaufen sich die Gesamtaufrufe der Netflix-Erfolgsserie Stranger Things auf 80 Millionen Klicks. Des Weiteren sind in den 100 Millionen Disney-Plus-Aufrufen keinesfalls die vielen illegalen Downloads bzw. Streams enthalten. Auch hier erfreute sich "The Mandalorian" großer Beliebtheit.