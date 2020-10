GeForce RTX 3080 und RTX 3090 Founders Edition kurzzeitig bei Notebooksbilliger

Bislang verkauft NVIDIA die Founders Editionen der GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 in Deutschland ausschließlich über den eigenen Webshop. Dort ist die GeForce RTX 3080 – wenn sie denn verfügbar ist – für 699 Euro zu haben und eine GeForce RTX 3090 kostet 1.499 Euro.

Nun hat NVIDIA offenbar damit begonnen, die Founders Editions auch über Partner zu verkaufen. Einer dieser ist Notebooksbilliger, der beide Modelle kurzzeitig ebenfalls für 699, bzw. 1.499 Euro im Angebot hatte.

Wie bei allen anderen Angeboten waren die Karten bei Notebooksbilliger jedoch schon nach wenigen Minuten vergriffen. Es bleibt also bei der schlechten Verfügbarkeit der Karten – auch für die Founders Edition. Unser NVIDIA-Ampere-Verfügbarkeits-Thread erfreut sich weiterhin eines regen Austauschs in Recherche- und Kauferfahrungen. Wer auf der Suche nach einer Founders Edition ist, sollte also neben dem Web-Shop von NVIDIA bei Notebooksbilliger vorbeischauen.

Ob sich die Situation um die schlechte Verfügbarkeit bei der GeForce RTX 3070 fortsetzen wird, werden wir in der kommenden Woche wissen.