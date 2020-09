Eng bepackt und extrem kurz: GeForce RTX 3090 FE PCB zeigt sich

Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Livestream, den NVIDIA zur Vorstellung der nächsten GeForce-Generation einberufen hat. Doch auch jetzt noch tropfen nach und nach weitere Details zu den neuen Karten aus den Leak-Kanälen des Netzes.

Im chinesischen Forum Chiphell sind nun zwei Fotos des PCBs der GeForce RTX 3090 Founders Edition aufgetaucht. Die Fotos bestätigen die zuletzt von NVIDIA veröffentlichten Details, wie den dreieckigen Ausschnitt am hinteren Ende des PCBs. Weiterhin gibt es auf Vor- und Rückseite jeweils zwölf Lötpads für den GDDR6X-Speicher. Eine GeForce RTX 3090 kommt mit 24x 1 GB Chips somit auf die kolportierten 24 GB Gesamtspeicher.

Auf der Vorderseite rechts oben wird sich der neuen 12-Pin-Anschluss wiederfinden, den NVIDIA hochkant aufgestellt auf dem PCB platzieren wird. An dieser Stelle wird auch ganz gut ersichtlich, dass der Platz auf dem PCB begrenzt ist. Das GPU-Package, die Speicherchips, aber auch die Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung (dazu kommen wir noch) sitzen sehr dicht zusammen.

Das PCB ist extrem kurz gehalten, gewinnt aber etwas an Höhe. So wirklich nutzen kann NVIDIA diese aber offenbar nicht, denn in Richtung der NVLink-Anschlüsse ist viel freier Raum. Warum NVIDIA die Komponenten derart eng zusammensetzt, dürfte vor allem mit der Signalintegrität zusammenhängen. Lange Signalwege sollten grundsätzlich verhindert werden. Dies ist vor allem zwischen GPU und Speicher wichtig. Um die Verluste so geringe wie möglich zu halten, trifft dies aber auch auf die Strom- und Spannungsversorgung zu – daher das dicht gepackte PCB.

Offenbar bietet das PCB neben dem großen GPU-Package auch ausreichend Platz für 20 Spannungsphasen. Die Founders Edition der GeForce RTX 2080 Ti wurde mit 13+3 Phasen entwickelt. Wie schon bei der Vorgänger-Generation dürfte NVIDIA auf ein Phase-Doubling verzichten. Die Aufteilung der Spannungphasen lässt sich aktuell schwer analysieren. 18+2 sind ebenso möglich wie 17+3 oder ähnliche Konfigurationen. Hier werden wir einfach abwarten müssen, bis sich NVIDIA dazu äußert oder wir die Hardware selbst in Händen halten.

Heute Abend werden wir zumindest die wichtigsten technischen Daten der neuen Karten kennen. Ob dann auch schon Details zur Verfügbarkeit und dem Preis bekanntgemacht werden, bleibt abzuwarten.