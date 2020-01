Navi-Refresh und RDNA2 erscheinen beide noch 2020 (Update)

Während der Bekanntgabe der Zahlen für das vierte Quartal 2019 und das Gesamtjahr hat AMD auch ein wenig über seine Pläne bei den GPUs verraten. Zu Beginn das Jahres in einem Roundtable auf der CES bestätigte AMDs CEO Dr. Lisa Su, dass sowohl die ersten Prozessoren mit Zen-3-Architektur als auch eine große Navi-GPU in diesem Jahr erscheinen werden.

Nun gab es darüber hinaus noch weitere Informationen:

"In 2019, we launched our new architecture in GPUs, it's the RDNA architecture, and that was the Navi based products. You should expect that those will be refreshed in 2020 - and we'll have a next generation RDNA architecture that will be part of our 2020 lineup. So we're pretty excited about that, and we'll talk more about that at our financial analyst day. On the data centre GPU side, you should also expect that we'll have some new products in the second half of this year."

Demnach wird es in diesem Jahr einen Refresh der aktuellen Navi-GPUs geben. Namentlich sind dies die Navi10- und Navi14-GPU der Radeon-RX-5000-Serie. Zudem werden in diesem Jahr die ersten GPUs auf Basis der zweiten Generation der RDNA-Architektur erscheinen. Diese werden unter anderem eine hardwarebeschleunigte Berechnung von Raytracing-Effekten bieten. Die Custom-Chips für die Konsolen (Microsoft Xbox Series X und Sony Playstation 5) verwenden jeweils acht Zen-2-Kerne und eine integrierte GPU auf Basis der RDNA2-Architektur. Neben diesen integrierten Lösungen werden auch dedizierte Grafikchips mit RDNA2-Architektur erwartet. In der zweiten Jahreshälfte soll es dann auch neue GPU-Beschleuniger der Radeon-Instinct-Serie geben.

Genaue Details will man auf dem Financial Analyst Day verraten, der am 5. März stattfinden wird. Viele Fragen sind noch offen. Was bedeutet Refresh? Werden die aktuellen Navi-GPUs von 7nm mit leichten Verbesserungen in der Fertigung in 7nm+ überführt? Beim mehrfachen Polaris-Refresh ist man genau so vorgegangen. Die Mittelklasse wird als Refresh dann ähnlich wie die aktuelle Serie aufgestellt sein.

Der größere Ausbau der Architektur mit mehr Funktionseinheiten im Zusammenspiel mit neuen Funktionen wie der hardwarebeschleunigten Raytracing-Berechnung (RDNA2) würde über den aktuellen Karten und dem Navi-Refresh positioniert. Womöglich werden wir am 5. März mehr zu den Plänen von AMD bei den GPUs für 2020 erfahren.

Update:

Die Aussage von AMD bezüglich eines Navi-Refresh konnte in zweierlei Hinsicht interpretiert werden. Tomshardware hat daher bei AMD nachgefragt, ob es einen Navi Refresh und neue Navi-Karten mit RDNA2-Architektur geben wird. Die Antwort war die folgende:

"AMD responded that it will introduce GPUs with the next-gen RDNA architecture this year, which makes sense given recent statements that the company will compete in the high end of the graphics market." – Die Begrifflichkeit Refresh bezog sich demnach auf die Produktpalette und nicht im technischen Sinne auf den Refresh eines Chips.