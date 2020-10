PNY mit neuer XLR8-CS3040-NVMe-PCIe 4.0-SSD-Serie

Seit Einführung der Zen-2-Architektur und der X570-Plattform steigt die Nachfrage nach PCIe-4.0-M.2-SSDs stetig an. Tiger Lake und die kommende Zen-3-Generation forcieren diese Entwicklung noch weiter. Bereits zur Computex 2019 zeigte sich PNY bemüht und präsentierte der Öffentlichkeit sein erstes M.2-SSD-Modell mit der Bezeichnung CS4040. Leider warten bis zum heutigen Tag Interessierte noch immer vergeblich auf ein Erscheinen.

Umso erfreulicher ist es, dass PNY dieser Tage mit der XLR8 CS3040-Serie eine M.2-SSD mit PCIe 4.0 ankündigt hat, die Übertragungsgeschwindigkeiten von 5.600 MB/s beim Lesen und 4.300 MB/s beim Schreiben erreichen soll. In den Größen von 500 GB, 1 TB und 2 TB soll die CS3040-Reihe noch in diesem Jahr in den Handel kommen, wahlweise mit oder ohne Lamellen-Aluminiumkühler.

Im Vergleich zu PNYs älteren Vorserienmodellen CS2130 und CS3030 soll die XLR8 CS3040 also deutlich schneller werden. Diese sollen laut Hersteller um ein Modell mit 4 TB Speichervolumen erweitert und als Budgetlösung weiter vertrieben werden. Hierzu äußerte sich das Unternehmen wie folgt:

„In addition to the CS3040 launch, PNY is complementing the company’s SSD line-up by adding additional capacities to current models as well as a new M.2 budget drive".