Crucial Kits mit Micron 8Gbit E-Die erreichen bis zu DDR4-4400

Die Anfang des Jahres vorgestellten neuen RAM-Kits von Crucial sind inzwischen im Handel erhältlich. Die neuen Serien Ballistix, Ballistix RGB, Ballistix MAX und Ballistix MAX RGB lösen die bisherigen Serien ab und setzen dabei auf Microns 8Gbit E-Die.

Die Einsteigerserie stellen die Kits Ballistix und Ballistix RGB dar. Der Namenszusatz RGB dürfte selbsterklärend sein. Bei den Taktraten starten die Module mit einer Kapazität von 8 bis 32 GB (Kit-Kapazität von 8 bis 64 GB) bei DDR4-2400 mit Timings von CL16. Bei den Modulen mit 32 GB kommen allerdings keine E-Dies zum Einsatz. Für die anderen Kapazitäten hingegen schon. Bei gleichbleibenden Timings sind auch Geschwindigkeiten von DDR4-2666, DDR4-3000, DDR4-3200 und DDR4-3600 verfügbar.

Hinsichtlich der Optik bietet Crucial die Einsteigerserie mit Aluminiumheatspreader in der Farbe Schwarz, Weiß und Rot an. Die RGB-Varianten besitzen auf der Oberseite des Kühlers entsprechende Leuchtelemente.

Die neue High-End-Serie hört auf den Namen Ballistix MAX und Ballistix MAX RGB – auch hier ist der Namenszusatz selbsterklärend. Die Ballistix-MAX-Serie zeichnet sich durch Taktraten von DDR4-4000 und DDR4-4400 bei Timings von CL18 oder CL19. Die einzelnen Module mit den Micron 8Gbit E-Die haben Kapazitäten von 8 oder 16 GB. Die Kits kommen somit auf eine Kapazität von 16 oder 32 GB.

In der Ballistix-MAX-Serie etwas weniger Spielraum hat der interessierte Käufer hinsichtlich der optischen Gestaltung. Der Heatspreader ist komplett in Schwarz gehalten. Die RGB-Variante besitzt einen Leuchtstreifen auf dem Kühler. Interessant könnte der integrierte Temperatursensor zur Temperaturüberwachung sein, der per Software ausgelesen werden kann.

Die Speicherkits aus der Ballistix-, Ballistix-RGB-, Ballistix-MAX- und Ballistix-MAX-RGB-Serie lassen sich teilweise schon im Preisvergleich auffinden. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Produktseite zur Ballistix- und Ballistix-MAX-Serie.