Xiaomi stellt Poco X2 am 4. Februar vor

Xiaomi hat bereits vor einigen Woche die Marke Poco ausgegliedert, womit es sich bei Poco inzwischen um ein eigenständiges Unternehmen handelt. Noch unter der Marke Xiaomi war das Pocophone F1 bei vielen Nutzern aufgrund des damaligen Preis-/Leistungsverhältnisses beliebt und schon lange warte die Nutzer auf einen Nachfolger. Wie nun der Hersteller offiziell mitteilt, wird es am 4. Februar soweit sein. Dort wird man den Nachfolger Poco X2 offiziell vorstellen.

Noch gibt es keine Details zur Ausstattung vom Hersteller, doch Gerüchte sprechen bereits von einer ähnlichen Ausstattung wie beim Redmi K30. Damit würde das Display mit einer Diagonalen von 6,67 Zoll daherkommen und mit 2.400 x 1.080 Bildpunkten auflösen. Zudem wird darüber spekuliert, dass das OLED-Panel eine Frequenz von 120 Hz bietet und HDR10 unterstützt.

Bereits in der Ankündigung zum Vorstellungstermin spricht der Hersteller von einem besonders guten Display. Weitere Details zur Ausstattung werden spätestens am 4. Februar bekannt werden. Dort wird Poco dann auch sicherlich den Preis und Termin für das X2 verraten. Vermutlich wird vor allem der Preis wieder eine Kampfansage an die Kontrahenten werden. Ob das Gerät allerdings zum Start auch direkt nach Europa kommen wird, bleibt erstmal abzuwarten.