Apple arbeitet angebliche an einem AirPower-Nachfolger

Nachdem bereits im Juni 2020 ein neues Bild von Apples AirPower-Ladematte an die Öffentlichkeit gelangt ist, scheint das kalifornische Unternehmen auch weiterhin an der im Herbst 2017 angekündigten kabellosen Lademöglichkeit festzuhalten. Nun gibt es ein weiteres Lebenszeichen der "C68". Laut Angaben des US-amerikanischen Medienunternehmens Bloomberg scheint Apple aktuell an einer neuen Variante seiner Ladematte zu arbeiten. Aktuell ist jedoch völlig unklar, wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist beziehungsweise welche technischen Spezifikationen die neue AirPower-Ladematte besitzen wird. Möglich wäre, dass sich mit Apples AirPower lediglich ein Gerät aufladen lässt.

Ob Apple die genannte Ladematte auf der kommenden Keynote zeitgleich mit dem neuen iPhone 12 der Öffentlichkeit vorstellen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings machten bereits vor geraumer Zeit Gerüchte die Runde, dass der Hersteller sein kommendes Smartphone ohne Ladegerät ausliefern wird. Sollte sich dies bewahrheiten, dürfte der Zeitpunkt günstig sein, eine Ladematte auf den Markt zu bringen. Zwar hat selbst Ikea mittlerweile entsprechende kabellose Lademöglichkeiten im Angebot, jedoch wird ein offizielles Apple-Produkt mit großer Sicherheit trotzdem bei allen Apple-Nutzern großen Anklang finden.

Des Weiteren ist es vorstellbar, dass Apple die Namensgebung der "C68" ändern und die Ladematte nicht als AirPower vermarkten wird. Wenn es sich um einen gänzlich neuen Ansatz handelt könnte dies durchaus Sinn machen, zumal der Name AirPower aktuell größtenteils in den Medien ein Symbolbild für das Versagen von Apple darstellt.

Momentan ist davon auszugehen, dass der iPhone-Konzern seine neue Smartphone-Generation im Oktober 2020 der Öffentlichkeit präsentieren wird. Ursprünglich plante das US-amerikanische Unternehmen seine alljährliche Keynote bereits im September durchzuführen, aufgrund der Corona-Pandemie musste der Termin wegen Lieferschwierigkeiten allerdings verschoben werden.