New Yorker Börse will sich Ebay für 30 Milliarden US-Dollar schnappen

Die Wertpapierbörse New York Stock Exchange (NYSE) scheint großes Interesse an dem Online-Auktionshaus eBay zu zeigen und beabsichtigt die Autkionsplattform für über 30 Milliarden US-Dollar zu akquirieren. Die Börsenkapitalisierung von eBay beläuft sich aktuell auf knapp 28 Millionen US-Dollar. Zum momentanen Zeitpunkt ist jedoch noch unklar, ob eBay das Angebot tatsächlich annehmen und es zu einem Inhaberwechsel kommen wird.

Bereits im vergangenen Jahr konnten sich Elliott Management und Starboard Value einen erheblichen Anteil an Aktien des Auktionshauses sichern. Dies hatte zur Folge, dass sich der Schweizer-Ticket-Reseller Viagogo Entertainment das Stubhub-Ticketgeschäft von eBay sicherte. Elliott Management gab zudem bekannt, dass man sich ebenfalls von eBay Kleinanzeigen trennen möchte. Der Kaufpreis der besagten Plattform liegt bei rund 10 Milliarden US-Dollar. Zum aktuellen Zeitpunkt ist allerdings noch ungewiss, ob sich tatsächlich ein Käufer für das Portal finden lässt.

Sowohl Elliott als auch Starboard verfolgen derzeit einen ziemlich aggressiven Kurs was die Veräußerung des Online-Auktionshauses eBay angeht. Starboard ist zudem mit der Entwicklung von eBay nicht zufrieden. Aus diesem Grund setzt Starboard den Verantwortlichen mit einem Brief die Pistole auf die Brust und beabsichtigt so, das eBay-Management zu einer Trennung des Kleinanzeigenportals zu zwingen. Ob dies gelingen wird bleibt zunächst abzuwarten. Im Jahr 2014 drängte der Investor Carl Icahn auf die Ausgliederung von Paypal aus der eBay-Familie. PayPal sollte laut dem Investor so schnell wie möglich ein eigenes Unternehmen werden. Somit scheint der Einfluss von Geldgebern beim eBay-Management nicht gerade gering zu sein. Es wäre also im Bereich des Möglichen, dass die Wertpapierbörse New York Stock Exchange (NYSE) in Zukunft der neue Besitzer des Online-Auktionshauses eBay sein wird.