Im Schadensfall ein Hausbesuch von Apple? In Zukunft kein Problem!

Wie Apple bekanntgegeben hat, wird es in Zukunft möglich sein, die Apple Serviceleistungen auch in den eigenen vier Wänden in Anspruch zu nehmen. Somit sind Apple-Kunden in der Lage, einen autorisierten Serviceanbieter entweder nach Hause oder ins Büro zu bestellen um dort das defekte Gerät zu reparieren. Besagte Serviceleistung des iPhone-Konzerns kann über die Support-Website des Unternehmens aufgerufen werden. Hier findet man unter bestimmten Umständen zusätzlich zu den bestehenden Instore- und Mail-In-Diensten eine Vor-Ort-Reparaturmöglichkeit. Besagte Serviceleistung von Apple ist nur an ausgewählten Standorten verfügbar. Um welche Standorte es sich dabei genau handelt, ist bislang unklar.

Die Reparaturen werden von dem Unternehmen Go Tech Services angeboten und durchgeführt. Zurzeit lässt sich der Website des Unternehmens entnehmen, dass die Reparaturleistungen nur über die Supportseite von Apple gebucht werden können. Eine direkte Buchung bei Go Tech Services ist nicht möglich.

Laut Angaben von MacRumors wird der Dienst in sechs Städten in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Dazu zählen neben San Francisco, Los Angeles und New York auch die Städte Chicago, Houston sowie Dallas. Außerdem lassen sich nur bestimmte Arten von Reparaturen buchen. Auf der Apple-Support-Website finden sich derzeit unter anderem Reparaturoptionen für den Bildschirm des iPhones. Reparaturen, wie der Austausch des Akkus, ist aktuell nicht verfügbar. Apple weist zudem darauf hin, dass zusätzlich zu den regulären Reparaturkosten eine "Vor-Ort-Besuch-Gebühr" erhoben werden kann.

Momentan bietet Apple zwar auch schon Reparaturen vor Ort an, jedoch handelt es sich dabei um AppleCare für Unternehmen und kann nur von Firmen genutzt werden, die über Tausende von Geräten verfügen.