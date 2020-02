Im Atari-Design: Gaming-Hotels nicht nur für Spieler

Obwohl die US-amerikanische Spieleschmiede Atari ihren Zenit bereits überschritten hat und unter anderem in den 80er Jahren mit Titeln wie E.T the Extra-Terrestrial für den Atari 2600 in die Geschichtsbücher eingegangen ist, erfreut sich die Marke Atari auch heute noch großer Beliebtheit. Neben diversem Merchandise wie Shirts oder Tassen soll das Atari-Franchise jetzt ein ganz neues Level erreichen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit einer Immobilienfirma bekannt gegeben. Im Detail erteilt Atari besagter Firma eine Lizenz, um in den Vereinigten Staaten von Amerika insgesamt acht Hotels im Atari-Design zu eröffnen.

Das erste Hotel wird in Phoenix im Bundesstaat Arizona eröffnet. Der erste Spatenstich soll bereits in diesem Jahr erfolgen. Weitere geplante Standorte für Atari-Hotels sind Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose sowie Seattle.

Im Fokus der Hotels stehen in erster Linie Gamer. So soll es eSports-Studios geben, an denen Profis gegeneinander antreten können. Es wird allerdings auch entsprechende Einrichtungen für die Gäste geben. Neben den "Gaming-Floors" wird es im Hotel zudem ein Kino geben und diverse Restaurants sowie Bars und eine Bäckerei.

Da es sich um einen Lizenzdeal handelt wird Atari mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht direkt am Design oder an der Ausstattung des Gebäudes involviert sein. Insgesamt erhält Atari als Lizenzgebühren 5 % der Einnahmen des Hotels. Außerdem hat Atari einen Vorschuss von 600.000 US-Dollar für die Lizenzierung der Marke erhalten.

Ob die Immobilienfirma in Zukunft noch weitere Gaming-Hotels in Zusammenarbeit mit anderen Marken eröffnen wird ist bis dato nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass das Konzept bei Erfolg weiter ausgebaut wird. Es ist zudem vorstellbar, dass in den nächsten Jahren weltweit Atari-Hotels eröffnet werden.