Das Hardwareluxx Ostergewinnspiel 2020

Es ist Osterzeit bei Hardwareluxx - und wie in jedem Jahr haben wir neben unserem großen XXL-Adventskalender-Gewinnspiel unser Ostergewinnspiel. In diesem Jahr mit tollen Preise von Silverstone, Antec, Noctua, Chieftronic, TeamGroup, G.Skill, Cooler Master, Creative Labs, EKWB, Razer, Corsair, Synology, Seasonic, NZXT, be quiet!, PNY, AVM, Toshiba, Eizo, Alphacool, Fractal Design, Sapphire, Seagate, Western Digital, Gigabyte, MSI und Zotac. Ein wenig Ostereier-Suche ist aufgrund der Anzeige unseres Applets auch mit dabei.

Insgesamt haben wir dieses Jahr Preise im Gesamtwert von über 7.500 Euro in unserem Osterkalender!

Zu den Regeln: Teilnehmen kann jeder Hardwareluxx-Leser mit einem Forenaccount. Neue Registrierungen bis zum 10.04. werden berücksichtigt, was bedeutet, dass in der ersten Woche noch eine Neuanmeldung für das Gewinnspiel möglich ist. Ab der zweiten Woche nehmen nur noch bestehende Forenaccounts an der Verlosung teil. Die Preise werden in drei Gruppen unterteilt und können in der ersten, zweiten und dritten Woche gewonnen werden. Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. April, im Anschluss werden wir die Gewinner ziehen. Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß bei der (wöchentlichen) Teilnahme und viel Glück. Frohe Ostern!

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.

P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten.