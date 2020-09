Seite 1: Gaming-Trio von MSI - hier ist nicht nur die RGB-Beleuchtung stimmig

Die Produktpalette ist in MSIs Peripherie-Bereich sehr umfangreich. Sie reicht von unverzichtbaren Standard-Produkten wie Tastaturen und Mäusen über Headsets, Controller und Mauspads bis hin zum Gaming-Stuhl. Wir wollen beispielhaft zeigen, wie ein attraktives und stimmiges Trio aus Tastatur, Maus und Headset aussehen kann.

Vigor GK50 Low Profile​ - eine schlanke Gaming-Tastatur

Die meisten Gaming-Tastaturen sind wuchtig und hoch. Nicht so MSIs GK50 Low Profile. Das niedrige Profil prägt nicht nur die Optik, sondern entlastet auch die Handgelenke. Zum Hingucker wird die Tastatur auch durch die Oberseite aus gebürstetem Aluminium, den eingravierten MSI-Drachen, achteckige Tastenkappen und RGB-Beleuchtung für jede einzelne Taste.

Wie schlank und flach die Vigor GK50 Low Profile ausfällt, macht die seitliche Perspektive besonders gut deutlich. An der höchsten Stelle wird gerade einmal eine Bauhöhe von 3,4 cm erreicht. Nach vorn fällt die Tastatur deutlich ab. Wer einen noch steileren Anstellwinkel bevorzugt, kann die integrierten Standfüße ausklappen. Gummielemente sorgen in jeder Situation für sicheren Stand - unabhängig davon, ob die Standfüße ausgeklappt werden oder nicht.

Mit dem mitgelieferten Werkzeug können die Tastenkappen einfach abgezogen werden. Zum Lieferumfang gehören auch zwei Ersatz-Tastenkappen für Strg und Alt. Mit ihrer konvexen Form fühlen sie sich anders als andere Tastenkappen an und lassen lassen sich dadurch leichter blind bedienen. Unter den Tastenkappen zeigen sich Kailh Low Profile-Switches. Sie lösen bereits nach einem Tastenweg von 1,5 mm aus. Taktiles und akustisches Feedback melden dem Nutzer zuverlässig die Auslösung der Tasten.

Mit separaten Tasten für die Lautstärke und zahlreichen wichtigen Multimedia- und Funktionstasten in der Zweitbelegung wird für optimale Kontrolle gesorgt. Auch Modus, Geschwindigkeit und Richtung der RGB-Beleuchtung können so ganz einfach per Tastenkombination gesteuert werden. Und selbst für MSIs Übertaktungs-Software Afterburner gibt es einen Hotkey.

