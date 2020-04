Seite 1: Nicht nur für Gamer: Der Tesoro Alphaeon S1 ausprobiert

Was in der 1990er Jahren noch belächelt und als Kinderkram abgestempelt wurde, hat sich mittlerweile zu einem riesigen Markt entwickelt. Allein im ersten Halbjahr 2019 wurden in der Gaming-Branche 2,8 Milliarden Euro umgesetzt. Aus diesem Grund bieten immer mehr Hersteller Gaming-Produkte an. Neben Tastaturen oder Mäusen, die speziell für Gamer entwickelt wurden, existieren noch zahlreiche weitere Produkte auf dem Gaming-Markt. Außer den erwähnten Eingabegeräten gibt es allerdings noch einen weiteren wichtigen Faktor, der nicht nur für Spieler unabdingbar ist: Der ideale Sitzplatz.

Gerade Gamer verbringen ihre Zeit in der Regel im Sitzen, um in die Welt der Spiele abzutauchen. Aufgrund dessen hat sich Hardwareluxx den Alphaeon S1 Gaming-Stuhl von Tesoro genauer angeschaut und einem ausgiebigen Test unterzogen.

Wie üblich beim Thema Gaming-Stühle erinnert das Design des Alphaeon S1 an einen Sportsitz, den man normalerweise aus Rennwagen kennt. Allerdings liegt der Fokus - im Gegensatz zu Sportsitzen - nicht auf dem Thema Sicherheit, sondern hier wird Wert auf den Komfort des Gamers gelegt. Der Alphaeon S1 basiert auf dem F710 und wurde von Tesoro in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt. Der Gaming-Stuhl feierte seine Premiere im Jahr 2019 auf der Computex in Taipeh.

Mit einem zurückhaltenden Design beabsichtigt das Unternehmen die Qualität in den Vordergrund zu rücken. Tesoro möchte mit dem Alphaeon S1 neben Gamern auch Kundengruppen erreichen, die nicht zwingend aus der Gaming-Branche stammen. Das Unternehmen spricht hier unter anderem von Luxusbüros.

Technische Daten