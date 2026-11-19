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Nachdem vor wenigen Tagen bereits bei AMDs Radeon-Treibern übermäßige Schreibzugriffe auf die System-SSD festgestellt wurden, gibt es nun ähnliche Berichte zu NVIDIAs GeForce-Treibern. Betroffene Nutzer melden, dass der Hintergrundprozess NVDisplay.Container.exe selbst im Leerlauf kontinuierlich Daten auf die SSD schreibt. Das Problem soll insbesondere mit den Treiberversionen 621.14 und 621.24 auftreten. Teilweise ist von bis zu 30 GB an Schreibzugriffen pro Stunde die Rede.

Verantwortlich ist offenbar der Windows-Dienst NVIDIA Display Container LS, der unter anderem für die NVIDIA App und die Systemsteuerung benötigt wird. Dieser schreibt fortlaufend in die Protokolldatei C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

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vlog.nvlgstg . Laut den Berichten im NVIDIA-Forum wird die Datei regelmäßig vollständig neu geschrieben. Ein Nutzer ermittelte mit dem GeForce 621.14 rund 515 MB innerhalb von fünf Minuten im Leerlauf, während mit dem älteren GeForce 621.01 weniger als 2 MB geschrieben wurden. Ob diese Schreibmengen tatsächlich vollständig im NAND-Flash ankommen, ist allerdings unklar.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein vergleichbares Problem bei AMDs Radeon-Treibern bekannt. Hier verursachte das AMD External Events Client Module (atieclxx.exe) unter Windows kontinuierliche Schreibzugriffe von 0,3 bis 5 MB/s. AMD bestätigte das Problem und behob es mit der Radeon Software Adrenalin Edition 26.11.1.

Dauerhafte Schreibzugriffe in dieser Größenordnung könnten den SSD-Verschleiß beschleunigen. Bei 30 GB pro Stunde kämen rechnerisch mehr als 260 TB jährlich zusammen. NVIDIA hat sich bislang nicht offiziell zu den Berichten geäußert. Als vorläufige Gegenmaßnahme nennen betroffene Nutzer einen Wechsel auf den älteren GeForce 621.01. Ein offizieller Fix steht noch aus.