Neue Treiber von AMD und NVIDIA
Radeon Software 26.11.1 und GeForce 621.24
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Sowohl AMD als auch NVIDIA haben einen neuen Treiber veröffentlicht. Die Adrenalin Edition 26.11.1 adressiert vor allem das Problem der exzessiven und unnötigen Schreibzugriffe durch einen Dienst das Radeon-Treibers. In den Release Notes zudem genannt werden:
- Excessive writes to the system drive may be observed while the system is idle on Radeon RX 7000 series graphics products and above.
- Excessive writes to the system drive may be observed while moving or resizing application windows.
Weiterhin bekannt sind die folgenden Probleme, die auch in dieser Version bestehen:
- Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Assassin's Creed Black Flag Resynced on Radeon RX 7000 series graphics products.
- Intermittent driver timeout may be observed while playing War Thunder on Radeon RX 5000 series graphics products. Users experiencing this issue are recommended to use AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1.
- Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Cyberpunk 2077 with AMD FSR Upscaling, AMD Radeon Anti-Lag and in-game frame generation enabled during video playback on a secondary display on some Radeon RX 9000 series graphics products. Users experiencing this issue are recommended to disable in-game frame generation.
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered may become unresponsive while using Alt+Tab during gameplay on Ryzen™ AI Max PRO 400 Series processors.
- Black screen may be observed when launching Gears of War: Reloaded on AMD Ryzen AI 9 400 Series processors. Users experiencing this issue are recommended to switch the in-game display mode to Windowed and then back to Fullscreen.
- Failure to install may be observed while installing AI Bundle components in some regions with limited access to HuggingFace and GitHub.
- AMD Smart Access Memory may become disabled after driver installation on Windows® 10 systems.
- Visual corruption may appear on character hair while playing Phantom Blade Zero on Radeon RX 9000 series graphics products. Users experiencing this issue are recommended to disable the High-Quality Hair setting in the game.
- Black corruption may be observed while playing Call of Duty: Modern Warfare® Remastered on Radeon RX 9000 series graphics products.
Der Download der Adrenalin Edition 26.11.1 ist direkt bei AMD möglich.
Auch bei NVIDIA gibt es einen neuen Treiber. Die neue Version ist ein sogenannter Game-Ready-Treiber für Warhammer 40,000: Dawn of War IV und Where Winds Meet. Der GeForce 621.24 soll zudem die folgenden Fehler beheben:
- Wuthering Waves: May crash during gameplay when using NVIDIA Freestyle filters with DLSS Frame Generation enabled.
- Star Citizen: Resolves a crash that may be seen when using Vulkan API
- Surviving Mars: Relaunched may crash during gameplay after updating to R595 drivers
- Chaos Vantage: NVIDIA OptiX Denoiser may fail at high resolutions
- Windows Photos/Media Player: Incorrect colors with DJI D-Log H.265 video playback
Auch hier ist der Download direkt bei NVIDIA möglich.
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