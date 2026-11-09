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Ein Fehler in AMDs Radeon-Grafiktreiber kann zur Zeit auf Windows-Systemen zu einer dauerhaft erhöhten Schreibbelastung der System-SSD führen. Betroffene Nutzer berichteten von kontinuierlichen Schreibzugriffen, die selbst dann stattfinden, wenn der Computer nicht aktiv benutzt wird. Über längere Zeiträume können sich durch das Verhalten mehrere Terabyte zusätzlicher Schreibdaten ansammeln, welche die Lebensdauer des Flash-Speichers schmälern. AMD hat das Problem inzwischen bestätigt und arbeitet an einer Korrektur, die voraussichtlich mit dem Adrenalin-Treiber 26.11.1 erscheinen soll.

Verantwortlich für die auffälligen Laufwerkszugriffe ist offenbar das AMD External Events Client Module, das unter Windows als Prozess atieclxx.exe ausgeführt wird. Es gehört zum Hintergrunddienst AMD External Events Utility, der unter anderem Funktionen zur Monitorerkennung, Anzeigeverwaltung und Steuerung von Radeon-spezifischen Tastenkombinationen übernimmt. Nach Angaben betroffener Nutzer schreibt der Prozess wiederholt Daten auf das Systemlaufwerk, obwohl keine entsprechende Aktivität erforderlich ist.

Die beobachteten Schreibraten unterscheiden sich dabei aber teilweise erheblich. Während einige Anwender einen kontinuierlichen Datendurchsatz zwischen 0,3 und 1,5 MB/s feststellen, berichten andere von bis zu 5 MB/s.

Die Ursache scheint zudem nicht auf eine einzelne Treiberversion beschränkt zu sein. Offenbar sind auch ältere Ausgaben der Adrenalin-Software betroffen. So werden auch die Versionen 26.10.1 und 26.10.2 ausdrücklich genannt. Gleichzeitig tritt der Fehler aber nicht zwangsläufig auf allen Systemen mit AMD-Grafikkarte auf.

Als vorläufige Gegenmaßnahme lässt sich das AMD External Events Utility deaktivieren. Dazu wird über services.msc die Windows-Diensteverwaltung geöffnet, der entsprechende Dienst gesucht und zunächst beendet. Anschließend kann sein Starttyp auf "Deaktiviert" gesetzt werden. Der Eingriff erfolgt aber nicht ohne mögliche Nebenwirkungen: Da der Dienst verschiedene Anzeige- und Steuerungsfunktionen übernimmt, können unter anderem Radeon-Tastenkombinationen und bestimmte Funktionen der Bildschirmverwaltung beeinträchtigt werden.

Linux-Nutzer müssen sich wohl indes keine Sorgen machen. Radeon-Grafikkarten werden auf Linux üblicherweise über den im Kernel enthaltenen AMDGPU-Treiber in Verbindung mit den Mesa-Grafikbibliotheken betrieben. Diese Architektur unterscheidet sich grundlegend von AMDs Adrenalin-Treiberpaket für Windows.