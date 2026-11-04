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NVIDIA hat heute den GeForce Game Ready Driver 621.14 WHQL veröffentlicht. Zeitgleich erscheinen ein Studio-Treiber und ein RTX-Enterprise-Treiber mit identischer Versionsnummer. Das Update optimiert für den Start von World of Warcraft: Forever, bereitet DLSS 5 in Hogwarts Legacy vor und liefert den Fix für eingefrorene oder schwarze Videowiedergabe auf einigen RTX-50-Systemen nun auch als zertifizierte Version aus dem letzten Hotfix-Treiber ohne WHQL-Zertifizierung.

Hauptanlass für den neuen Treiber ist World of Warcraft: Forever, das Blizzard heute offiziell startet. NVIDIA verspricht für den MMO-Neustart Optimierungen auf GeForce-RTX- und RTX-Spark-Systemen und empfiehlt das Update allen, die zum Launch einsteigen möchten. Weiterhin ist der Treiber auf den neuen, endlosen Einzelspieler-Slaughter-Mode von DOOM: The Dark Ages | Revelations vorbereitet, der laut NVIDIA noch in diesem Monat folgen soll. Im Spiel lassen sich dabei Raytracing oder Pathtracing zusammen mit DLSS Ray Reconstruction, Super Resolution und Multi Frame Generation nutzen.

Das medial wohl spannendste Thema ist DLSS 5 mit 3D-Guided Neural Rendering. Hogwarts Legacy wird nun offiziell mit DLSS 5 kompatibel: Das entsprechende Spiel-Update ist für morgen angekündigt. Nutzbar ist die Technik auf Desktop-Grafikkarten und Notebooks der GeForce-RTX-50-Serie, auf RTX-Spark-PCs sowie über GeForce NOW Ultimate. Aktiviert wird sie über die Option "Neural Rendering" in den Spieleinstellungen. Als zweiter Titel folgt War Thunder mit dem großen Update "Eagle's Shadow“. NVIDIA spricht hier nur von "wenigen Wochen", ein genaues Datum nennt der Hersteller nicht.

Folgende Fehler gehören im neuesten Game-Ready-Treiber der Vergangenheit an:

Call of Duty: Modern Warfare 4: Das Spiel konnte falsche Farben darstellen. [6972531]

Das Spiel konnte falsche Farben darstellen. [6972531] Videowiedergabe: Auf einigen GPUs der GeForce-RTX-50-Serie und auf RTX-Spark-Systemen konnte die Videowiedergabe nach dem Update auf 621.01 einfrieren oder ein schwarzes Bild zeigen. [6979343]

Auf einigen GPUs der GeForce-RTX-50-Serie und auf RTX-Spark-Systemen konnte die Videowiedergabe nach dem Update auf 621.01 einfrieren oder ein schwarzes Bild zeigen. [6979343] Wuthering Waves: Laut dem im Guru3D-Forum zitierten Auszug aus den Release Notes ist auch ein Absturz behoben, der bei aktivierten NVIDIA-Freestyle-Filtern zusammen mit DLSS Frame Generation auftrat. Die Bug-ID wird in den Quellen unterschiedlich angegeben (siehe Hinweise zur Quellenlage).

Es werden keine bekannten Probleme genannt.

Erster Studio-Treiber aus dem R620-Zweig

Der parallel erschienene Studio-Treiber 621.14 WHQL ist der erste Studio-Treiber des Release-620-Zweigs (620.xx bis 624.xx). Seine Änderungen beziehen sich auf den vorherigen Studio-Treiber 617.42. Inhaltlich bringt er Unterstützung bzw. Optimierungen für folgende Anwendungen:

OBS Studio 33: Unterstützung hinzugefügt

Unterstützung hinzugefügt Blender 5.3: DLSS 4.5 Ray Reconstruction

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Autodesk Arnold 7.5.4.0: DLSS 4.5 Ray Reconstruction

DLSS 4.5 Ray Reconstruction DaVinci Resolve 21.1.1: Optimierungen

Optimierungen Chaos Vantage, Maxon Redshift, Topaz Gigapixel: Optimierungen für die jeweils aktuellen Versionen

Optimierungen für die jeweils aktuellen Versionen llama.cpp und PyTorch: Optimierungen für neue Releases

Behobene Fehler (x64):

Wuthering Waves: Absturz mit NVIDIA-Freestyle-Filtern und DLSS Frame Generation [5747079]

Absturz mit NVIDIA-Freestyle-Filtern und DLSS Frame Generation [5747079] Star Citizen: Absturz unter Vulkan [6680590]

Absturz unter Vulkan [6680590] Surviving Mars: Relaunched: Absturz nach Update auf R595-Treiber [5965452]

Absturz nach Update auf R595-Treiber [5965452] Eingefrorene Videowiedergabe bzw. schwarzes Bild auf einigen RTX-50-Karten und RTX-Spark-Notebooks nach Update auf 621.01 [6979343]

Kurzes schwarzes Aufblitzen an 360-Hz-QHD-Monitoren [4846825]

Bildrate fällt auf einem 360-Hz-Monitor mit G-SYNC Pulsar auf 320 FPS [6408986]

Meta Horizon Link: Streaming friert über USB ein [6292679]

Streaming friert über USB ein [6292679] Periodisches Abdunkeln des Displays auf einigen ASUS-Notebooks seit R615 [6807011]

Auch für den Studio-Treiber nennt NVIDIA keine bekannten Probleme. Das aus den 617.42-Notes bekannte Problem, dass der Energiemodus „Maximale Leistung bevorzugen“ auf Notebooks nicht korrekt greift [6007998], ist nicht mehr als bekannt gelistet, taucht aber auch nicht in der Fix-Liste auf. Der neue Treiber lässt sich über NVIDIAs Webseite oder über die NVIDIA-App herunterladen.