Gegen Abstürze und Blackscreens
NVIDIA veröffentlicht den GeForce/RTX Spark Hotfix 621.12
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Bereits einige Tage nach der Veröffentlichung des GeForce Game Ready-Treiber 621.01 wurden die ersten Berichte bekannt, nach denen Nutzer über Abstürze und Blackscreens berichteten. Auch Spiele, welche die Unreal Engine 5.8 verwendeten, hatten mit größeren Problemen im Zusammenhang mit dem GeForce 621.01 zu kämpfen.
Nun hat NVIDIA den GeForce/RTX Spark Hotfix-Treiber 621.12 veröffentlicht.
NVIDIA nennt folgende Verbesserungen durch den Treiber:
- Fixed an issue where video playback may freeze or black screen on some GeForce RTX 50 Series GPUs/RTX Spark after updating to GRD 621.01. [6979343]
- Unreal Engine 5.8 may crash when Ray Lighting Mode is set to Hit Lighting [6914378]
- [RTX Spark] HDMI monitor connected to StarTech Thunderbolt 3 to HDMI 2.0 adapter may show corruption [6054761]
- [MSI N16 Flip] Intermittent flickering may be observed [6945359]
Der Hotfix-Treiber 621.12 basiert auf dem Game-Ready-Treiber 621.01 und verwendet daher auch alle darin enthaltenen Spiele-Optimierungen. Als Hotfix hat der Treiber aber nicht den sonst üblichen Validierungsprozess vollzogen und verzichtet daher auf das WHQL-Zertifikat.
Verfügbar ist der Treiber für Windows 10/ Windows 11 (x64) sowie Windows 11 (ARM64) und damit die neue RTX-Spark-Plattform.
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