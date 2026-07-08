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Sowohl Intel, als auch NVIDIA haben neue Treiber-Versionen für ihre Grafikkarten vorgestellt. Neu ist der Graphics Driver in der Version 32.0.101.8861 für Intels Arc-B- und Arc-A-Serie sowie die integrierten Grafikeinheiten der Core-Ultra-Prozessoren. Intel führt als kompatible Modelle wie folgt:
- Intel Arc Graphics family (Codename Alchemist, Battlemage)
- Intel Core Ultra processor family (Codename Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake-S, Arrow Lake-H, Panther Lake)
- Intel Core processor family (Codename Wildcat Lake)
Als Game-On-Treiber nennt Intel die Optimierungen für die folgenden Spiele, die kürzlich erschienen sind oder in Kürze erscheinen werden:
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- DOOM: The Dark Ages | Revelations
- Echoes of Aincrad
- Halo: Campaign Evolved
Der Download des Graphics Driver 32.0.101.8861 ist direkt bei Intel möglich.
Auch NVIDIA hat mit dem GeForce 610.74 eine neue Treiber-Version veröffentlicht. Als Game-Ready-Treiber nennt NVIDIA folgende Optimierungen:
- DOOM: The Dark Ages | Revelations
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
Auch hier kann der Download direkt bei NVIDIA erfolgen.