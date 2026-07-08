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Neue Treiber-Runde

GeForce 610.74 und Arc Graphics 32.0.101.8861

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GeForce 610.74 und Arc Graphics 32.0.101.8861
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Sowohl Intel, als auch NVIDIA haben neue Treiber-Versionen für ihre Grafikkarten vorgestellt. Neu ist der Graphics Driver in der Version 32.0.101.8861 für Intels Arc-B- und Arc-A-Serie sowie die integrierten Grafikeinheiten der Core-Ultra-Prozessoren. Intel führt als kompatible Modelle wie folgt:

  • Intel Arc Graphics family (Codename Alchemist, Battlemage)
  • Intel Core Ultra processor family (Codename Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake-S, Arrow Lake-H, Panther Lake)
  • Intel Core processor family (Codename Wildcat Lake)

Als Game-On-Treiber nennt Intel die Optimierungen für die folgenden Spiele, die kürzlich erschienen sind oder in Kürze erscheinen werden:

  • Assassin's Creed Black Flag Resynced
  • DOOM: The Dark Ages | Revelations
  • Echoes of Aincrad
  • Halo: Campaign Evolved

Der Download des Graphics Driver 32.0.101.8861 ist direkt bei Intel möglich.

Game-Ready-Treiber in der Version 526.47

Auch NVIDIA hat mit dem GeForce 610.74 eine neue Treiber-Version veröffentlicht. Als Game-Ready-Treiber nennt NVIDIA folgende Optimierungen:

  • DOOM: The Dark Ages | Revelations
  • Assassin's Creed Black Flag Resynced

Auch hier kann der Download direkt bei NVIDIA erfolgen.

Quellen und weitere Links

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