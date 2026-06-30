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Schon Ende Juni veröffentlichte AMD den Adrenalin 26.6.2 mit der Unterstützung von FSR 4.1 für Karten der Radeon-RX-7000-Serie auf Basis der RDNA-3-Architektur. Damit erschien der Treiber etwas früher, als AMD dies mit Juli prognostizierte. Allerdings gab es mit dem Treiber auch einige Probleme, sodass AMD den Adrenalin 26.6.3 Hotfix nachschieben musste.
Nun ist der Adrenalin 26.6.4 erschienen, der alles wieder auf Null setzen soll. AMD nennt die vom Hotfix behobenen Probleme in den Changenotes und auch Instabilitäten im Einsatz von FSR 4.1 auf Karten der Radeon-RX-7000-Serie.
- Intermittent install issue seen when installing AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.2 on Windows 10 systems for Radeon RX 7000 series and above graphics products.
- Intermittent application crash may be observed in some games with AMD FSR Upscaling 4.1 enabled on Radeon RX 7000 series graphics products.
Weiterhin bekannt sind die folgenden Probleme:
- Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Battlefield 6 on AMD Ryzen AI 9 HX 370. AMD is actively working on a resolution with the developer to be released as soon as possible.
- Texture flickering or corruption may appear while playing Battlefield 6 with AMD Record and Stream on some AMD graphics products.
- AMD FSR Upscaling and AMD FSR Frame Generation may show as inactive in AMD Software: Adrenalin Edition while playing Battlefield 6 when enabled on Radeon RX 9000 series graphics products.
- Failure to install may be observed while installing AI Bundle components in some regions with limited access to HuggingFace and GitHub.
- Model flickering or rendering failure may be observed in Maxon Cinema 4D and Blender on Radeon RX 7000 series and above graphics products. Users experiencing this issue are recommended to install AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.
- Intermittent application crash may be observed on some models while running Blender on Radeon RX 7000 series and above graphics products. Users experiencing this issue are recommended to install AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.
Der Download des Adrenalin 26.6.4 mit der Unterstützung von FSR 4.1 für Karten der Radeon-RX-7000-Serie ist direkt bei AMD möglich.