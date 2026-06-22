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Ebenso überraschend wie die Ankündigung Mitte Mai erfolgte heute der offizielle Start von FSR 4.1 auf Karten der Radeon-RX-7000-Serie auf Basis der RDNA-3-Architektur. Damit wird die Lücke zur Radeon-RX-9000-Serie geschlossen, wenngleich es eben auch 1,5 Jahre gedauert hat, bis AMD die aktuelle Uscaling für die älteren Karten nachreicht. Der heutige Start ist zwar ein Frühstart, es handelt sich aber nicht um einen Community-Mod, sondern um einen offiziellen Release.

Der heutige Start erfolgt zusammen mit der Veröffentlichung des Adrenalin-Treiber in der Version 26.6.2. In den dazugehörigen Release Notes heißt es einfach nur: "AMD FSR Upscaling 4.1 support for AMD Radeon RX 7000 Series Graphics cards."

Welche Anpassungen an der FSR-Technik notwendig waren, damit FSR 4.1 auch auf den Karten auf Basis der RDNA-3-Architektur läuft, hat AMD zur Computex ausführlich erläutert. Ziel sei es, eine vergleichbare Bildqualität zu erreichen. Ob man dieses Ziel getroffen hat, werden die ersten Tests belegen müssen.

Hintergrund dieser Umsetzung sind grundlegende Unterschiede in der Mikroarchitektur der einzelnen RDNA-Generationen. Mit RDNA 4 führt AMD erstmals die Unterstützung für FP8-Datentypen beziehungsweise 8-Bit-Gleitkommazahlen ein, während RDNA 3 diese Funktion nicht bietet. Stattdessen stehen dort INT8-Datentypen für entsprechende Berechnungen zur Verfügung. Um das Upscaling-Modell von FSR 4.1 dennoch auf GPUs der RDNA-3-Generation ausführen zu können, muss AMD die Berechnungen an die vorhandenen INT8-Strukturen anpassen.

Nach Angaben von AMD unterscheidet sich das zugrunde liegende Modell dabei zwar in geringem Maße, die erzielte Bildqualität soll jedoch unverändert bleiben.

Wie deutlich modernes KI-Upsampling in diesem Punkt älteren Upscaling-Verfahren sowie einer "nativen" Berechnung überlegen ist, bei der jedes Bild direkt in der Zielauflösung gerendert und anschließend mittels TAA geglättet wird, zeigt sich im direkten Vergleich. Insbesondere aktuelle KI-gestützte Verfahren können durch die Nutzung von Bewegungsdaten und Informationen aus mehreren Frames eine Bildqualität erzielen, die in vielen Szenarien mindestens auf dem Niveau der nativen Darstellung liegt oder diese bei der Rekonstruktion feiner Details sogar übertreffen kann.

Ob FSR 4.1 für die Radeon-RX-6000-Serie auch früher als geplant erscheinen wird, ist derzeit unklar. Grundsätzlich unterstützen auch GPUs auf Basis von RDNA 2 die native Beschleunigung von INT8-Berechnungen. Nach Angaben von AMD ist eine Umsetzung auf dieser Architektur jedoch deutlich komplexer, weshalb die Anpassung der entsprechenden Modelle einen erheblich höheren Aufwand erfordert.

Der Download des Adrenalin 26.6.2 mit der Unterstützung von FSR 4.1 für Karten der Radeon-RX-7000-Serie ist direkt bei AMD möglich.

Viele Hinweise in den vergangenen Tagen

In den vergangenen Tagen und insbesondere heute gab es bereits zahlreiche Hinweise darauf, dass etwas bei AMD im Hinblick auf FSR 4.1 in Arbeit ist. So gab es eine Veröffentlichung eines experimentellen Proton-Codes von Valve (via Videocardz), der von einer angepassten Version von FSR für RDNA 3 und RDNA 3.5 sprach.

Weiterhin scheint AMD auch an FSR 4.1 für RDNA 3.5 zu arbeiten. Ein Thema, welches zur Computex nach einem Gespräch mit David McAfee, dem Corporate VP und General Manager der Client-Sparte bei AMD, hochkochte.