GeForce 582.66 für ältere Karten, GeForce Game Ready 610.62 für alle anderen

GeForce 582.66 für ältere Karten, GeForce Game Ready 610.62 für alle anderen

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NVIDIA hat in den vergangenen Tagen gleich zwei neue Treiber veröffentlicht. Diese richten sich einerseits als Game-Ready-Treiber an die aktuellen Grafikkarten mit Optimierungen für die aktuellen Spiele und andererseits an die älteren Generationen, die von den aktuellsten Treiber-Versionen abgeschnitten sind.

Der GeForce 582.66 beinhaltet Sicherheitsupdates für Maxwell, Pascal und Volta. Damit werden die Karten der GeForce-GTX-700-, GeForce-GTX-900-, GeForce-GTX-10-Serie und die Titan V abgedeckt. Laut NVIDIA behebt das Update "mehrere Probleme, die zu Sicherheitsrisiken führen können". Aktualisiert werden auch die Treiber-Pakete HD Audio Driver 1.4.5.0, PhysX 9.23.1019, CUDA 13.0 und das NVIDIA Control Panel 8.1.968.0.

NVIDIA macht den GeForce 582.66 für Windows 10 und Windows 11 verfügbar. Der Download ist direkt bei NVIDIA möglich.

Außerdem hat NVIDIA den GeForce Game Ready 610.62 veröffentlicht. Hier nennt NVIDIA im Hinblick auf die Spiele-Unterstützung die folgenden Änderungen:

Apex Legends: Occasional visual corruption after extended gameplay

Improved gaming stability in multi-monitor configurations when using V-SYNC with DLSS Frame Generation

Resolved an issue that could cause jittering or ghosting in some DirectX 11 games when Smooth Motion is enabled

Resolved an issue that could cause some games to crash when launched with Smooth Motion enabled

Users may observe DLSS settings being grayed out in certain games after updating to display driver 615.47

World of Warcraft: Gaming stability improvements

Weiterhin genannt werden:

Ada: Resolves a frame pacing issue on certain monitors when G-SYNC is enabled

General stability improvements when the system fails to create a new allocation

Resolved an issue that prevented the EDID from being read on certain monitors, causing them to be identified as "NVIDIA NV-Failsafe"

Resolved an issue where certain monitors would not wake from sleep mode

Auch hier ist der Download direkt bei NVIDIA oder wird über die NVIDIA App ausgeführt.