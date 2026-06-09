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NVIDIA hat mit dem GeForce-Treiber in der Version 610.52 einen Hotfix-Treiber veröffentlicht. Dieser soll einige Fehler im Zusammenhang mit G-Sync und dem Frame Pacing beheben. Offenbar gab es hier vorwiegend mit Karten der GeForce-RTX-40-Serie Probleme, bei aktiviertem G-Sync. Auch Fehler in der Detektion der Monitor-Spezifikationen mittels EDID (Extended Display Identification Data wurden behoben.
Zudem spricht NVIDIA im Changelog von behobenen Fehlern im Zusammenhang mit dem Aufwecken eines Monitors. Auch wer Smooth Motion verwendet, soll vom Hotfix-Treiber profitieren.
- [Ada] Resolves a frame pacing issue on certain monitors when G-SYNC is enabled [6226972]
- Resolved an issue that prevented the EDID from being read on certain monitors causing them to be identified as "NVIDIA NV-Failsafe” [6005508]
- Improved gaming stability in multi-monitor configurations when using V-SYNC with DLSS Frame Generation [6158481]
- Resolved an issue where certain monitors would not wake from sleep mode [5806798/5635230]
- [World of Warcraft] Gaming stability improvements [5563205]
- Resolved an issue that could cause jittering or ghosting in some DirectX 11 games when Smooth Motion is enabled [5937897]
- Resolved an issue that could cause some games to crash when launched with Smooth Motion enabled [5466398]
- General stability improvements when the system fails to create a new allocation [5449920]
Der Download des GeForce 610.52 ist direkt bei NVIDIA möglich.