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NVIDIA hat mit dem GeForce 610.47 einen weiteren Game-Ready-Treiber veröffentlicht, der über die Versionsnummer einige Neuerungen verspricht. Zunächst einmal ist der GeForce 610.47 auf die aktuellen Neuerscheinungen wie 007 First Light, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, EA Sports F1 25: 2026 Season Pack und World of Tanks: HEAT hin optimiert.

Der GeForce RTX 610.47 kann über die NVIDIA App oder direkt bei NVIDIA bezogen werden.

Viel entscheidender aber dürfte für viele sein, dass NVIDIA mit dem GeForce 610.47 das alte Controler Panel endlich verabschiedet. Bereits 2024, zur Ankündigung der NVIDIA App, kündigte NVIDIA diesen Schritt an. Nun aber ist es soweit.

Das aktuell existierende Control Panel bleibt allen Nutzern erhalten – zumindest so lange, wie diese keine Neuinstallation des Treibers vornehmen. Neue Funktionen oder Änderungen wird es aber nicht mehr geben. Die NVIDIA App ist die Anlaufstelle für Funktionen, die bisher (auch) über das Control Panel verfügbar waren.

In absehbarer Zeit wird das Control Panel somit nun verschwinden. 20 Jahre lang hat es vielen Nutzern gute Dienste geleistet, wirkt zuletzt aber immer stärker angestaubt.