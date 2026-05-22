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AMD hat für Polaris und Vega wieder einen eigenen Radeon-Treiber veröffentlicht. Die gestern erschienene Adrenalin Edition 26.5.2 bedient damit Grafikkarten, die zuletzt teilweise nicht mehr unterstützt wurden und im Fall der Radeon-RX-400-Serie inzwischen sogar fast zehn Jahre alt sind. Neue Funktionen bringt das Treiber-Paket für die betagten Modelle jedoch nicht mit.

Laut AMD ist der Treiber für Windows 10 und Windows 11 in der 64-Bit-Fassung vorgesehen und WHQL-zertifiziert. Unterstützt werden die Radeon VII, die Radeon RX Vega, die Radeon Pro Duo sowie die Radeon-RX-500-, Radeon-500X- und Radeon-RX-400-Modelle. Für mobile Systeme nennt AMD zusätzlich die Radeon-600-Reihe, bleibt dort aber bei einem Referenztreiber. Bei Notebooks und All-in-One-PCs verweist AMD weiter auf die vom Gerätehersteller angepassten Pakete.

Nach Angaben von VideoCardz behebt Adrenalin 26.5.2 außerdem einen Absturz in Apex Legends, der auf Radeon-RX-400- und Radeon-RX-500-Grafikkarten auftreten konnte. Weitere Fehlerkorrekturen, neue Spielprofile oder Leistungsverbesserungen nennt AMD für den Polaris-/Vega-Zweig nicht. Der parallel verfügbare reguläre Adrenalin-Treiber 26.5.2 für neuere Radeon-Generationen ist davon getrennt und richtet sich an RDNA-Grafikkarten ab der Radeon-RX-5000-Serie.

Damit profitieren in Zeiten der Speicherkrise und knapper Komponenten vor allem der Gebrauchtmarkt und ältere Systeme, denn AMD hatte diese Karten inzwischen als Altbestand abgestempelt. Polaris stand mit Karten wie der Radeon RX 480, RX 570 und RX 580 jahrelang für bezahlbare Mittelklasse-Grafik, die noch immer in vielen Zweitrechnern oder Wohnzimmer-PCs zum Einsatz kommen dürfte. Vega nahm mit der Radeon RX Vega 56, der RX Vega 64 und später der Radeon VII ein ähnliche Rolle ein. Day-1-Support für neue Spiele wie bei den aktuellen Chips gibt es in diesem Zweig nicht mehr, Performance-Verbesserungen ebenfalls nicht.

Die Karten sind alt, aber noch nicht komplett aus der Treiberpflege gefallen.