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NVIDIA hat eine Sicherheitsmitteilung veröffentlicht (via Videocardz), in der für Mai 2026 zahlreiche Sicherheitslücken genannt werden. Viele der neu genannten Sicherheitslücken werden mit dem Risiko "Hoch" bewertet und verlangen dementsprechend ein Handeln durch den Nutzer. Betroffen sind die GeForce-Treiber für Linux und Windows. Genannt werden Probleme im Kernel-Modus-Treiber und im Ressourcenmanagement des Treibers, darunter ein unsachgemäßer Zugriff auf GPU-Ressourcen, eine Time-of-Check/Time-of-Use-Schwachstelle sowie ein Lock-bedingtes Ressourcenleck im Treiber.
NVIDIA empfiehlt die Verwendung bzw. Installation des GeForce 596.36 oder neuer. Die aktuelle Version lautet 596.49 und ist für die letzten Veröffentlichungen wie Forza Horizon 6, Directive 8020 und Subnautica 2 optimiert.
Wer sich noch auf einer älteren Treiberversion von NVIDIA befindet, dem wird dringend ein Update empfohlen. Neben dem Linux- und Windows-Treiber sieht NVIDIA auch Updates für die Treiber und Software-Pakete für RTX, Quadro, NVS, Tesla, vGPU-Software und die Cloud-Gaming-Software vor.