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AMD hat mit dem Update seines AMD FSR Redstone SDK auf Version 2.2 eine überarbeitete Grundlage für modernes Echtzeit-Rendering vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Verbesserungen bei KI-gestützten Verfahren, die sowohl die Bildqualität als auch die Performance aktueller Spiele steigern sollen.

Mit der neuen Version wird insbesondere AMD FSR Upscaling 4.1 überarbeitet. Die Technik nutzt neuronale Netze, um Bildinhalte aus geringerer Auflösung zu rekonstruieren und dabei eine Qualität zu erreichen, die sich an nativer Darstellung orientiert. Verbesserungen betreffen vor allem die Darstellung in Bewegung, bei der eine optimierte Inferenz für schärfere und stabilere Bilder sorgen soll. Zusätzlich wurden Modi für dynamische Auflösungsskalierung und maximale Performance weiter verfeinert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf AMD FSR Ray Regeneration 1.1. Diese Funktion dient als Echtzeit-Denoiser für Raytracing-Berechnungen. Da Raytracing häufig mit Bildrauschen einhergeht, soll die ML-basierte Technologie die Rohdaten bereinigen und ein konsistentes, detailreiches Bild erzeugen. Die neue Version möchte dahingehend sowohl die Bildqualität als auch den Speicherverbrauch verbessern und ergänzt zusätzlich Debug-Ansichten für Entwickler.

Technisch setzt das SDK weiterhin auf DirectX 12 als Grundlage und verzichtet auf Unterstützung für Vulkan. Für die Unreal Engine 5 existiert ein offizielles Plugin, das aktuell jedoch noch nicht alle neuen Funktionen vollständig abbildet. Während ältere Upscaling-Versionen und Frame-Generierung integriert sind, müssen neuere Features wie Ray Regeneration derzeit manuell implementiert werden.

Mit der nativen Integration der FSR-Technologien entfällt allerdings die Abhängigkeit von Treiberlösungen, wodurch Entwickler mehr Kontrolle über die Implementierung und Optimierung erhalten. Gleichzeitig ermöglicht das SDK eine einheitliche Einbindung mehrerer Rendering-Techniken, die sowohl auf moderner als auch auf älterer Hardware skalierbar sind.

Mit der Vereinheitlichung unter der Marke FSR will AMD zudem bisher getrennte Technologien in einem gemeinsamen Framework bündeln. Ziel ist eine einfachere Implementierung für Entwickler sowie eine konsistente Aktivierung der Funktionen auf Nutzerseite.