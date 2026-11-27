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Als Ubisoft 2024 Skull and Bones veröffentlichte, erwies sich das mehrfach verschobene Piratenabenteuer, das sich mehr als zehn Jahre in Entwicklung befand, schnell als Flop und brachte dem Publisher viel Spott und Häme ein, zumal das Spiel vollmundig als ein "AAAA"-Spiel bezeichnet wurde. Diese Aussage hatte für den Publisher sogar ein juristisches Nachspiel, wie jetzt bekannt wurde. Demnach habe Ubisoft genau diesen Wortlaut im Rahmen eines US-Rechtsstreits als Werbeübertreibung verteidigt. Der Vorwurf eines Klägers lautete: irreführende Werbung und eine damit verbundene Täuschung der Verbraucher.

Ubisoft-Chef Yves Guillemot hatte Skull and Bones vor dessen Veröffentlichung im Februar 2024 während einer Investorenkonferenz als besonders umfangreiches Spiel bezeichnet und sprach zunächst von einem Triple-A- und anschließend von einem Quadruple-A-Titel. Die Aussage fiel im Zusammenhang mit einer Frage zum Preis des Spiels dessen Konsolenversion in den USA zum Release rund 70 US-Dollar kostete. 2025 reichte dann ein Spieler in Kansas Klage gegen den Konzern ein, wie erst jetzt durch einen Bericht von Game File bekannt wurde. Der Kläger Jacob Himberger sah in den Aussagen des Konzernchefs einen Verstoß gegen das Verbraucherschutzrecht des US-Bundesstaats und stellte die Frage in den Raum, welche Rechte Käufer mit dem Erwerb eines digitalen Spiels tatsächlich erhalten.

Ubisofts Anwälte bezeichneten die AAAA-Aussage als "classic puffery". Im US-Recht beschreibt der Begriff allgemeine, subjektive Werbeübertreibungen, die sich von konkreten Tatsachenbehauptungen unterscheiden. Ob eine Aussage im Einzelfall rechtlich darunter fällt, sollte das zuständige Gericht klären, wenngleich der Publisher damit keinerlei Fehler eingeräumt hatte. Doch das Gericht in Kansas entschied im August 2026 über den Gerichtsstand und verlegte das Verfahren nach Kalifornien, wo man sich Anfang September dann für eine freiwillige Einstellung auf Betreiben beider Parteien einigte. Seitdem ist das Verfahren beigelegt.