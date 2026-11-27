Werbung

Während Take-Two gegen inoffizielle PC-Portierungen von Grand Theft Auto VI vorgeht und Rockstar Games noch keinen Termin für eine eigene PC-Version nennt, arbeitet die Community fleißig weiter an ihren Projekten, das Spiel eigenständig auf den PC zu bringen. Nachdem GitHub das Projekt "Leonida" und dessen Fork-Repositorys auf Antrag des Publishers gesperrt hatte, melden andere Projekte erste Erfolge und vor allem immer höhere Bildraten. So nennt AnyXboxX auf einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Super rund 24 FPS im Median und Vilocity auf einer NVIDIA GeForce RTX 5080 zwischen 24 und 29 FPS.

Ausgangspunkt der Portierungen ist eine geleakte Xbox-Fassung, welche vermutlich von Cyberleek stammt und inzwischen die zur Ausführung notwendige Datei enthält. Seitdem versuchen Entwickler auf inoffiziellem und teils illegalem Wege, das für die Konsole bestimmte Spiel über Kompatibilitätsschichten und übersetzte Grafikroutinen auf dem PC auszuführen. Neben den Portierungen entstehen zusätzliche Werkzeuge. Vor allem auf X teilen viele Nutzer vermeintlich echte Clips zu einer PC-Portierung, die teilweise sogar ein aufrufbares Mod-Menü oder gar einen eigenen Launcher zeigen sollen.

Wirklich nachvollziehen und belegen lässt sich das alles bislang allerdings nicht. Außerdem bleibt die Performance derzeit noch das größte Problem, wobei man sich hier ebenfalls etlicher Tricks zu bedienen scheint.

So erfolgte die Ausgabe des Guthib-Projekts AnyXboxX zwar in FullHD, intern rendert das Spiel jedoch nur in 1.280 x 720 Bildpunkten, in schweren Spielszenen sinkt zudem die Bildrate von etwa 24 FPS im Median auf nur noch 10 bis 18 FPS. Raytracing war deaktiviert, Innenräume und Schattenbereiche blieben dunkel, obendrein fehlten zahlreiche Grafikelemente. Dennoch sind die Fortschritte gewaltig, denn mit einer vorherigen Codebasis hatte das Projekt lediglich rund 14 FPS erzielt. Eingesetzt wurden hier ein Intel Core i7-13700KF und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.

Das Vilocity-Projekt testete dagegen mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080 und einem AMD Ryzen 9 9950X3D. Der skriptgesteuerte Lauf nutzte das Grafikprofil der Xbox Series S. Zuvor habe dieselbe Szene 11 bis 18 FPS mit Hängern erreicht. Eine Änderung an der Zuordnung von Speicherseiten soll den Zeitaufwand nun reduziert und die Framerate damit nahe an die 30-FPS-Marke gebracht haben. Allerdings gibt es weiterhin ein Treiber-Timeout nach rund sieben Minuten sowie Fehler bei der Darstellung von Wasser und Beleuchtung.

Das Portal PortWatch VI sammelt die Fortschritte verschiedener Projekte. Am späten Donnerstagabend berichtete man über ein Video des X-Nutzers TeK, der verschiedene Szenen auf einem eigenen Fork des Projekts CGBJ mit 25 bis 30 FPS zeigte, die obendrein einem möglichen Mehrspielermodus zugeschrieben werden. PortWatch gibt an, das Video geprüft zu haben. Für CGBJ selbst waren bislang rund 25 FPS im Spiel und knapp 30 FPS in Innenräumen sowie in Zwischensequenzen genannt worden. Das Projekt soll bereits rund 80 % der Story spielbar gemacht haben.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Rockstar Games hat eine PC-Version von GTA 6 bislang nicht offiziell angekündigt. Veröffentlicht wurde der Open-World-Kracher, welcher mit etlichen Bestnoten ausgezeichnet wurde, bislang nur für die Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S. Nutzer sollten bei angeblich fertigen PC-Versionen und Installern aus dem Umfeld des Leaks vorsichtig sein: Es besteht das Risiko von Betrug und Schadsoftware.