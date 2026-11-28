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Im Juni wurde das Remake von Gothic veröffentlicht. Die Neuinterpretation des Klassikers hatte ihre Schwächen, konnte aber gerade Fans einige Stunden Entertainment und Kindheitserinnerungen liefern. Neben der kompletten Neufassung des ersten Teils gibt es auch Classic-Versionen von Gothic 1 und Gothic 2. Dabei handelt es sich nicht um vollständige Remakes. Vielmehr sind es technisch überarbeitete Versionen, die auch für Konsolen erschienen sind.

Eine solche Classic-Version von Gothic 3 ist nun erschienen, um die Trilogie abzuschließen. Leider wiederholt der Titel die Geschehnisse rund um das Release des Originals im Jahr 2006. Damals sorgten etliche Bugs und Abstürze für Frust bei den Spielern. Mit Gothic 3 Classic ist das Rollenspiel nun auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Laut den Berichten der Spieler ist das Release-Erlebnis scheinbar etwas zu originalgetreu. Online finden sich Meldungen von Abstürzen, Fehlern und allerlei technischen Problemen. Auch eine geplante Switch-2-Version wurde kurzfristig auf 2027 verschoben.

Die Rede ist unter anderem von regelmäßigen Abstürzen, schwebenden Gegenständen und einer fehlerhaften Gegner-KI. Teilweise soll das Spiel sogar alle paar Minuten abstürzen. Das Original wurde im Endeffekt vorwiegend über Community-Patches zum Laufen gebracht. Es gibt aber auch positive Meinungen, die sich über die überarbeitete Steuerung und die technischen Verbesserungen freuen. Ein erster Patch ist bereits erschienen und soll einige der Probleme beheben. Allerdings gibt es weiterhin viele Probleme. Wer sich den Klassiker für PC zulegen möchte, kann Gothic 3 Classic für 19,99 Euro auf Steam erstehen.