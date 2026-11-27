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Während der Opening Night Live der gamescom 2025 wurde Lords of the Fallen 2 vorgestellt. Das Action-RPG sollte schon 2026 erscheinen, wurde jedoch verschoben. Das Spiel sollte danach im ersten Quartal 2027 erscheinen. Auch diesen Termin können die Entwickler nicht einhalten.

In einem Post auf X hat der CEO von CI-Games nun bekannt gegeben, dass Lords of the Fallen 2 erneut verlegt wird. Als neuer Zeitraum wird nun der April 2027 genannt. Damit verpasst man das erste Quartal scheinbar knapp. Ein genauer Tag steht noch nicht fest. Dieser soll in einer zukünftigen Mitteilung genannt werden.

Das erste Lords of the Fallen erschien schon 2023 und wurde ebenfalls von CI Games entwickelt. Dabei handelt es sich aber eigentlich auch um einen indirekten Nachfolger des gleichnamigen Spiels von 2014. Dieses wurde damals vom deutschen Studio Deck13 mitentwickelt. Die 2023er Version hatte zum Release mit heftigen Bugs und technischen Problemen im Allgemeinen zu kämpfen. Um ein ähnliches Desaster zu vermeiden hat sich CI Games nun scheinbar entschlossen, das Spiel lieber zu verschieben.

Lords of the Fallen 2 spielt 1.000 Jahre nach dem sogenannten "Großen Zerfall". Viele Reiche sind untergegangen. Nur eines hält noch aus, da es von einer alten Macht beschützt wird. Auf die Spieler warten intensive Soulslike-Kämpfe mit einem schnellen Kampfsystem. Zur Wahl stehen nicht nur Nah- und Fernkampf, sondern auch Magie. Je nach Gegner muss der Kampfstil entsprechend angepasst werden. Als Träger der Umbral-Laterne besitzen Spieler die Fähigkeit, zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten zu wechseln. Sie reisen wahlweise alleine oder zusammen mit einem anderen Lichtträger im nahtlosen Online-Koop-Modus durch die Welt von Thorngar. Der Fortschritt beider Spieler in der Haupthandlung wird in einem gemeinsamen Kampagnenmodus gespeichert. Alle Informationen zum Spiel gibt es auch auf Steam.