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Anfang November erschien das Remake zu Zelda: Ocarina of Time. Nintendo hat mit dem Spiel bereits ganze Arbeit geleistet und wir haben in Nostalgie geschwelgt, als wir das Abenteuer angespielt haben. Nun haben die Macher ein neues Update für Zelda veröffentlicht. Mit Version 1.1.2 geht man vor allem ein großes Problem an, da ein Bug den Abschluss einer Nebenaufgabe verhindern konnte. Dieser Fehler soll indessen behoben sein. Weiterhin sprechen die Macher von allgemeinen Verbesserungen am Spielerlebnis.

Die betroffene Nebenaufgabe ist "Malons Freundin". Unter bestimmten Umständen konnten Spieler die Aufgabe nicht abschließen, da ein Fehler den weiteren Fortschritt blockierte. Wer bereits auf das Problem gestoßen ist, muss dafür keinen neuen Spielstand beginnen. Laut den offiziellen Patchnotes reicht die Installation von Version 1.1.2 aus, um die Nebenaufgabe auch mit einem bereits betroffenen Spielstand wieder abschließen zu können.

Neben dieser gezielten Fehlerbehebung spricht Nintendo von mehreren weiteren Problemen, die mit dem Update behoben wurden. Welche Fehler konkret gemeint sind, verrät der Hersteller allerdings nicht. Das Update auf Version 1.1.2 wird bei bestehender Internetverbindung normalerweise automatisch heruntergeladen. Alternativ lässt sich die Aktualisierung über die Software-Update-Funktion der Switch 2 manuell anstoßen.