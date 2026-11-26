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CD Projekt Red und Sony Interactive Entertainment haben eine Zusammenarbeit bei der Vermarktung des kommenden The Witcher 4 vereinbart. Die entsprechenden Verträge wurden am 24. November 2026 unterzeichnet, wie aus dem aktuellen Quartalsbericht des polnischen Spieleentwicklers hervorgeht. Sony wird damit die Werbekampagne für einen der größten kommenden Rollenspieltitel unterstützen.

Eine ähnliche Kooperation besteht bereits zwischen Sony und Rockstar Games bei der Vermarktung von GTA 6 auf der PlayStation 5. Welche konkreten Maßnahmen für The Witcher 4 geplant sind, haben die Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben. Das Rollenspiel soll nach derzeitiger Planung wohl 2028 erscheinen.

Über die Marketingpartnerschaft hinaus umfassen die Verträge auch Vereinbarungen zur Bereitstellung von Spielen aus dem Portfolio von CD Projekt Red auf PlayStation-Plattformen und innerhalb des Abonnementdienstes PlayStation Plus. Welche Titel das aber konkret sein werden, geht aus dem Quartalsbericht nicht hervor. Eine PlayStation-Exklusivität oder die Aufnahme von The Witcher 4 in PlayStation Plus lässt sich daraus außerdem bislang nicht ableiten.

Unterdessen schreitet die Entwicklung des neuen Witcher-Abenteuers wohl weiter voran. Ende Oktober 2026 arbeiteten bereits 513 Entwickler an dem Rollenspiel, womit es das mit Abstand größte Projekt des Studios darstellt. Das Team für Cyberpunk 2 ist inzwischen auf 199 Mitarbeiter angewachsen. Weitere 60 Entwickler beschäftigen sich mit dem Witcher-Ableger Sirius, während 34 Mitarbeiter an der neuen Marke mit dem Codenamen Hadar arbeiten.

Für 2027 plant CD Projekt Red außerdem eine weitere Erweiterung für The Witcher 3 mit dem Titel "Songs of the Past". Gemeinsam mit Cyberpunk 2077 und dessen Erweiterung "Phantom Liberty" gehört das Rollenspiel weiterhin zu den wichtigsten Einnahmequellen des Unternehmens. Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete CD Projekt einen Umsatz von umgerechnet rund 46,6 Millionen Euro und einen Nettogewinn von etwa 24,4 Millionen Euro.