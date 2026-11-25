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Take-Two hat bei GitHub eine Urheberrechtsbeschwerde gegen das inoffizielle PC-Projekt "Leonida" eingereicht, womit die Plattform über 3.000 Repositorys entfernte. Das Projekt hatte versucht, die Xbox-Version von GTA 6 auf einem PC nutzbar zu machen, wobei die Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt schon recht weit fortgeschritten sein sollten. Doch die Sperre dürfte zu spät kommen, um die Entwicklung insgesamt aufzuhalten: Andere Projekte und eigenständig angelegte Leonida-Kopien waren danach weiterhin online. Vor allem aber zeigen erste Builds einzelne Spielszenen auf einem PC, laufen jedoch noch mit niedrigen Bildraten und einigen Grafikfehlern.

GitHub begründet die Ausweitung der Sperre auf die gesamte Plattform mit dessen Größe und der Behauptung des Rechteinhabers, dass alle oder die meisten Forks im gleichen Umfang betroffen seien wie das ursprüngliche Repository. Forks sind Kopien eines Projekts, die unabhängig weiterentwickelt werden können. "Leonida" bezeichnete sich laut der am Dienstag veröffentlichten DMCA-Mitteilung als native PC-Rekompilierung der Xbox-Version von GTA 6. Bei diesem Ansatz wird vorhandener Programmcode für eine andere Zielplattform übersetzt.

Take-Two wirft dem Projekt vor, geschützte Bestandteile des Spiels zu vervielfältigen und ein unzulässiges abgeleitetes Werk zu sein. Nach Angaben von Take-Two wurden wenige Stunden nach dem Release von Grand Theft Auto VI die Daten eines Xbox-Series-Builds öffentlich und verbreitet. Das Leonida-Projekt sei am Folgetag eröffnet worden und habe Xbox-Spieldateien als Eingabe verlangt. Den Hinweis, eigene Dateien mitzubringen, hält der Publisher angesichts von Zeitpunkt und Ausrichtung des Projekts für irreführend.

Andere Builds erreichen erste Spielszenen

Neben "Leonida" existieren weitere Projekte, die nicht zu dessen betroffenem Fork-Netzwerk gehören. Auch eigenständig angelegte Projektideen-Kopien waren zeitweise weiterhin online oder sind es noch immer. Take-Two dürfte auch dieses Katz-und-Maus-Spiel weiter fortführen.

Teilweise finden sich auf einschlägigen Netzwerken kurze Videoclips der beiden Hauptcharaktere aus GTA 6 – Jason und Lucia – wie sie durch Teile des Prologs gehen. Beim ZETTROX-Projekt etwa läuft das allerdings noch unspielbar, denn mit einer NVIDIA GeForce RTX 3050 wurden lediglich 1 bis 3 FPS erreicht und auch Schatten bleiben schwarz und helle Szenen überbelichtet. Auch andere Clips zeigen detaillierte Texturen und Raytracing-Beleuchtung in brauchbarer Qualität. Mit RTX 5070 Ti, Ryzen 7 7800X3D und 32 GB RAM aber auch hier unzureichend schnell.

Rockstar Games hat bislang noch keine offizielle PC-Version angekündigt. Berichten zufolge soll eine PC-Fassung des Open-World-Krachers aber schon im ersten Quartal 2027 erscheinen – wohl auch auf Druck der aktuellen Entwicklungen und der Konsolen-Knapphei hin.

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