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Seit seinem Start hat GTA 6 bereits mehrere Rekorde gebrochen. Mittlerweile hat das Spiel auch die Marke von vier Milliarden US-Dollar Einspielergebnis durchbrochen. Nun hat Entwickler Rockstar Games das erste größere Update nach der Veröffentlichung bereitgestellt. Der am 23. November 2026 veröffentlichte Patch widmet sich vor allem technischen Problemen und Fehlern, die teilweise sogar den Spielfortschritt behindern können. Insgesamt listet Rockstar auf der entsprechenden Webseite sieben behobene Probleme für die Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf.

Besonders relevant dürften die Korrekturen im Bereich des automatischen Speicherns sein. Diese Fehler sorgten dafür, dass GTA 6 den Spielfortschritt nicht ordnungsgemäß sichern konnte. Ebenfalls behoben wurden mehrere Absturzursachen. Weiterhin kümmerte sich Rockstar um Probleme mit Telefonanrufen, die teilweise nicht ausgelöst wurden. Betroffen waren auch Anrufe, die für den weiteren Verlauf der Geschichte oder zum Freischalten von Missionen notwendig sind.

Neben den schwerwiegenderen Fehlern hat Rockstar auch einige Probleme mit den Spielmechaniken behoben. So konnte es vorkommen, dass Spieler ihren Fahndungslevel nicht mehr loswurden. Auch ein Fehler beim Wettersystem wurde korrigiert, durch den sich die Wetterbedingungen über längere Zeiträume nicht mehr veränderten. Weitere Korrekturen betreffen das Fitnessstudio und den Verkauf von Beute. So ließ sich die Langhantel für Kreuzheben teilweise nicht benutzen. Außerdem übergaben Begleiter ihre Beutetaschen nicht ordnungsgemäß, wodurch sich diese nicht bei Hehlern verkaufen ließen.

Rockstar hat die Änderungen in seinem offiziellen Support-Bereich veröffentlicht. Eine genaue Aufschlüsselung der einzelnen Fehler oder Angaben zu weiteren Verbesserungen enthält der Eintrag allerdings nicht. Das Update konzentriert sich also vollständig auf Fehlerbehebungen und führt laut den veröffentlichten Patchnotes keine neuen Spielinhalte ein.