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Die gamescom ist die weltgrößte Gamingmesse. Auch 2027 soll sie wieder in Köln stattfinden. Als Termin wurden die Tage vom 26. bis zum 29. August 2027 festgelegt. Wie in jedem Jahr wird auch die gamescom 2027 mit der Opening Night Live, kurz ONL, starten. Die Veranstalter haben nun bekannt gegeben, dass das Eröffnungs-Event größer werden soll.

Die traditionelle Eröffnungsshow der Spielemesse zieht im nächsten Jahr in die Kölner LANXESS arena um. Damit soll sich die Zahl der Zuschauer vor Ort mehr als verdoppeln. Statt bislang rund 5.000 sollen künftig mehr als 10.000 Fans die Spieleankündigungen und Weltpremieren live verfolgen können. Die Idee kommt von Moderator und Produzent Geoff Keighley, seinem Team, der Koelnmesse sowie dem Branchenverband game. Gemeinsam wollen sie nicht nur die Kapazität erhöhen, sondern auch das Konzept, die Inszenierung und die Produktion der Show weiterentwickeln. Ziel ist es, die wichtigsten Ankündigungen der Spielebranche noch spektakulärer in Szene zu setzen.

Die Entscheidung für einen größeren Veranstaltungsort war naheliegend, da die Tickets für die Opening Night Live regelmäßig stark nachgefragt und innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren. Mit dem Umzug in die LANXESS arena soll nun deutlich mehr Publikum die Möglichkeit erhalten, die Veranstaltung vor Ort mitzuerleben. Weltweit verfolgen zudem weiterhin Millionen Zuschauer die Übertragung der Show im Livestream.

Wann genau der Ticketverkauf für die Veranstaltung beginnt, ist bislang noch nicht bekannt. Interessierte können sich allerdings bereits für den offiziellen Newsletter anmelden, um rechtzeitig über den Verkaufsstart informiert zu werden. Auch die Tickets für die eigentliche Messe können aktuell noch nicht gekauft werden. Es bleibt abzuwarten, welche Neuerungen sich die Macher für die gamescom überlegen, wenn die Opening Night Live nun einen solch großen Hype entfachen soll.