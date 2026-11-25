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Lange dauert es nicht mehr bis zum Release des Strategiespiels Dawn of War IV. Am 3. Dezember 2026 erscheint der Titel für den PC. Entwickler King Art Games hat nun kurz vor Veröffentlichung noch einen neuen Trailer veröffentlicht und dabei einen Ausblick auf die geplanten Erweiterungen des Echtzeitstrategiespiels gegeben. Gleich zwei neue Story-Kampagnen sollen 2027 erscheinen. Fans spekulieren zudem darüber, ob das neue Material auch eine neue Fraktion anteasert, die die vier Start-Fraktionen ergänzen soll. Die neuen Inhalte sind Teil der Year 1 Expansion, die bereits als Teil der Commander Edition erstanden werden kann.

Die erste geplante Erweiterung trägt den Namen Blood Ravens Story Prologue und soll im Frühjahr 2027 erscheinen. Darin kehren die Blood Ravens in das verlorene System Aurelia zurück. Veteranen der Reihe kommt der Ort wahrscheinlich noch bekannt vor, da auch eine Erweiterung von Dawn of War 2 hier spielte. Auch einen weiteren Rückblick soll es geben, da der Trailer die Rückkehr eines legendären Kommandanten prophezeit. Welcher das ist, bleibt ungewiss, aber Fans hoffen auf ein Wiedersehen mit Gabriel Angelos. Die Geschichte soll außerdem erklären, wie der Konflikt um Kronus überhaupt seinen Anfang nahm.

Die zweite Erweiterung heißt Aftermath und ist für Sommer 2027 geplant. Hier gibt es bislang wesentlich weniger Informationen. Sie setzt die Handlung des Hauptspiels fort und bringt eine fünfte spielbare Fraktion mit sich. Diese soll nicht nur in der neuen Kampagne, sondern in sämtlichen Spielmodi zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind zusätzliche Kommandanten und weitere Inhalte für den Kreuzzugmodus vorgesehen.

Die letzten Augenblicke des Trailers könnten einen vagen Hinweis auf die kommende Fraktion geben. Im Dunkel des Trailers leuchtet ein Paar Augen auf. Warhammer-Experten vermuten hier einen Hinweis auf den Dämon Vashtorr den Arkifanen. Dieser ist Teil der aktuellen Lore der Warhammer-Welt und will sich einen Platz unter den Chaos-Göttern erkämpfen. Sein Auftauchen könnte auf das Chaos als neue Fraktion hindeuten.

Der Trailer sorgt also für viele Spekulationen rund um die Zukunft des Spiels. Sicher ist, dass die Inhalte Bestandteil der Commander Edition sind. Sie können aber auch separat erworben werden. Die Sonderedition umfasst neben dem Hauptspiel und dem digitalen Soundtrack die komplette Year 1 Expansion mit Blood Ravens Story Prologue und Aftermath. Käufer der Commander Edition dürfen bereits am 30. November 2026 loslegen. Die Standard Edition kostet auf Steam 59,99 Euro, während für die Commander Edition 89,99 Euro fällig werden. Zum regulären Start stehen zunächst die vier Fraktionen der Space Marines, Orks, Necrons und erstmals in der Geschichte der Reihe das Adeptus Mechanicus zur Verfügung.