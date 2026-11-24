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Schon 2011 erschien The Binding of Isaac. Das durchgeknallte Indie-Spiel hat sich seither zum Kultspiel entwickelt. Bis heute hat der Titel eine große Fangemeinde und es wurden diverse Erweiterungen und Spin-Offs veröffentlicht. Noch immer erscheinen regelmäßig neue Inhalte rund um das Spiel. Die letzte Veröffentlichung hat jedoch für einigen Ärger innerhalb der Community gesorgt.

Auslöser war ein kostenloses Update für The Binding of Isaac: Repentance+, das am 19. November 2026 erschien. Neben der Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erhielt auch die PC-Version neue Inhalte. Integriert wurde unter anderem ein spezieller Daily Run namens Crime Mode. Dieser Modus ist eine Anspielung an das gerade veröffentlichte GTA VI und enthält etliche Querverweise. Unter anderem gibt es Waffen, Polizisten und eine eigene musikalische Untermalung.

Wer den neuen Spielmodus über den entsprechenden Seed startet, bekommt eine Vice-City-inspirierte Herausforderung. Stein des Anstoßes ist der auffällige Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Als die Nutzer sich nun die Dateien näher angesehen haben, fanden sie darin Metadaten des KI-Musikgenerators Suno. Gleich mehrere der Stücke enthielten entsprechende Hinweise auf ihren Ursprung. Auf der Steam-Seite von Repentance+ fehlte ein entsprechender Hinweis auf die Verwendung KI-generierter Inhalte.

Viele Spieler waren von dieser Entdeckung eher weniger erfreut. Schnell haben sich etliche negative Rezensionen angesammelt und die Wertung ist auf "Äußerst negativ" gesunken. Für einige Kommentatoren spielen dabei auch technische Probleme eine Rolle. Unter anderem berichten Spieler von Abstürzen, Fehlern und Schwierigkeiten mit Mods. Auch Edmund McMillen, der ursprüngliche Schöpfer von The Binding of Isaac, zeigte sich überrascht. In einem Beitrag auf X erklärte er, dass er nichts von der KI-Musik gewusst habe. Publisher Nicalis reagierte wenig später mit einem Hotfix.