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Ubisoft befindet sich nach wie vor im Umbruch. Nachdem der französische Spielekonzern in Schieflage geraten war, begannen große Umstrukturierungen. Neben mehreren Entlassungswellen wurden die einzelnen Spiele auf mehrere neue Säulen verteilt, die sich nun mit bestimmten Bereichen befassen sollen. Jetzt hat Ubisoft seinen aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Ein wichtiges Thema darin ist der Einsatz von KI.

Um diesen Bereich abzudecken, hat man eine neue Tochtergesellschaft namens Motherbrain gegründet. Wörtlich soll sich das Studio auf "KI für Gameplay-Innovationen" spezialisieren. Die Technologien und Möglichkeiten, die von Motherbrain entdeckt werden, sollen nicht nur Ubisoft, sondern allen Spieleentwicklern weltweit zugutekommen. Während Ubisoft dieses neue Projekt vorstellt, wurden heute 116 Mitarbeiter in anderen Studios des Unternehmens entlassen.

In einer eigenen Pressemitteilung hat Ubisoft eines der ersten Projekte von Motherbrain vorgestellt. Mit Teammates sollen NPCs lernen, auf Sprechbefehle der Spieler zu reagieren. Das spielbare Experiment soll zeigen, wie sich künstliche Intelligenz nutzen lässt, um die Interaktion mit Spielfiguren dynamischer zu gestalten und neue Möglichkeiten für das Gameplay zu schaffen.

Bei Teammates handelt es sich ausdrücklich nicht um ein angekündigtes Spiel, sondern um ein spielbares Forschungsprojekt. Spieler übernehmen darin die Rolle eines Mitglieds einer Widerstandsgruppe in einer dystopischen Zukunft. In einem Ego-Shooter-Szenario gilt es, eine feindliche Basis zu infiltrieren und fünf vermisste Teammitglieder aufzuspüren. Dabei müssen die letzten Erinnerungen der zuvor entsandten Widerstandskämpfer gefunden und feindliche Einheiten ausgeschaltet werden. Unterstützung erhalten Spieler von zwei NPC‑Begleitern. Zusätzlich steht mit Jaspar ein KI-Sprachassistent zur Verfügung. Dieser kann etwa Gegner und Gegenstände markieren, Hintergrundinformationen zur Spielwelt liefern, Einstellungen verändern oder das Spiel pausieren.