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Counter-Strike ist seit fast schon drei Jahrzehnten eines der prägendsten Spiele der gesamten Szene. Ursprünglich startete das Spiel 1999 als Mod. Version 1.0 ging 2000 an den Start. Seither wurde das Spiel immer wieder generalüberholt und modernisiert. Der aktuellste Teil trägt den simplen Namen Counter-Strike 2 und ist erst 2023 gestartet.

Über all die Jahre hat Counter-Strike wahrscheinlich ebenso viele Kontroversen wie Rekorde gesammelt. Der neueste davon bezieht sich auf die Bewertungen des Shooters. So hat Counter-Strike 2 als erstes Spiel der Welt die Marke von 10 Millionen Steam-Reviews geknackt. Beim Blick auf diese enorme Anzahl muss man allerdings bedenken, dass das Spiel sie nicht innerhalb der drei Jahre seit Release gesammelt hat. Counter-Strike 2 hat 2023 das zuvor aktuelle CS:GO ersetzt. Für diesen Titel abgegebene Reviews wurden übernommen und zählen zum Rekord hinzu.

Von den 10 Millionen Reviews sind knapp über 85 Prozent positiv. Aktuell befinden sich regelmäßig um die eine Million gleichzeitige Spieler auf Steam. Bei den täglich aktiven Nutzern belegt der Titel damit Platz 1 auf Steam. GTA VI ist auf der Plattform aktuell bisher nicht verfügbar. Der Vorgänger liegt in der Statistik auf Platz 10.

Wer selbst einen Blick auf Counter-Strike 2 werfen will, kann sich das Spiel kostenlos auf Steam herunterladen.