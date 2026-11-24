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Das Entwicklerstudio Moon Catalyst hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Titel Psycho Dead veröffentlicht und gleichzeitig auch den Erscheinungstermin bekannt gegeben. Im Mittelpunkt des Survival-Horror-Spiels stehen eine geheime Forschungseinrichtung, groteske Kreaturen und eine Protagonistin mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Spieler übernehmen die Rolle von Elixia, die in einem Forschungslabor gefangen ist und einen Ausweg aus der Anlage finden muss. Dabei muss sie sich kämpferisch zahlreichen Monstern stellen, die aus grausamen Experimenten hervorgegangen sind. Neben der Flucht aus dem Komplex kommt sie dabei auch den eigentlichen Hintergründen der Anlage auf die Schliche. Das Spiel kombiniert klassische Survival-Horror-Mechaniken mit Science-Fiction-Elementen.

Anders als in vielen Genrevertretern ist die Hauptfigur den Gegnern aber nicht gänzlich ausgeliefert. Elixia verfügt über psychokinetische Kräfte, mit denen sie Gegenstände bewegen und als Geschosse einsetzen kann. Weiterhin lassen sich Druckwellen erzeugen, schützende Barrieren errichten und Gegner durch starken Druck implodieren. Neben dem Lösen von Rätseln kommen die verschiedenen Fähigkeiten deshalb insbesondere auch bei Konfrontationen mit den Kreaturen zum Einsatz, die Elixia systematisch durch die Anlage verfolgt.

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Trotz der übernatürlichen Kräfte setzt Psycho Dead auf typische Elemente des Survival-Horrors. Begrenzte Ressourcen, Umgebungsrätsel und die wiederholte Erkundung bereits besuchter Bereiche sollen für zusätzliche Herausforderungen sorgen. Eine dynamische Spielumgebung verspricht den Einsatz unterschiedlicher Vorgehensweisen im Umgang mit Gegnern und gefährlichen Situationen.

Der neue Trailer vermittelt außerdem weitere Eindrücke von der Handlung. Dialoge deuten persönliche Konflikte sowie Themen wie Schuld, Loyalität und Fürsorge an. Welche Bedeutung diese Aspekte für Elixias Geschichte haben, bleibt vorerst offen. Psycho Dead erscheint am 15. April 2027 für PlayStation 5 und PC. Die PC-Version wird über Steam, den Epic Games Store und GOG vertrieben.