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Seit dem Start von GTA 6 am vergangenen Donnerstag für die Sony PlayStation 5 und die Microsoft Xbox Series X|S müssen PC-Spieler weiter auf eine eigene Fassung warten. Derweil werden entsprechende Konsolen immer knapper, der Vorgänger verzeichnet auf Steam wieder stark steigende Spielerzahlen: Die Enhanced-Version von GTA 5 erreichte in diesen Tagen wieder rund 137.000 gleichzeitig aktive Spieler innerhalb eines Tages. Im Oktober lagen die Höchstwerte noch bei knapp 80.000 Spielern.

Auch die Legacy-Version erreichte laut SteamCharts zuletzt mit rund 102.000 Spielern einen höheren 24-Stunden-Spitzenwert als im Oktober und konnte damit ebenfalls kräftig zulegen. Vermutlich kehren mehr Spieler wegen der Aufmerksamkeit durch den Nachfolger nach Los Santos zurück, schließlich hat der Teil mit GTA Online und den zahlreichen Community-Angeboten, wie die RP-Server, einiges zu bieten.

Eine Alternative wäre der Wechsel auf eine der aktuellen Konsolen. Zumindest die Sony PlayStation 5 Pro ist derzeit aber nicht überall regulär verfügbar. Bei den großen Händlern wie MediaMarkt, Saturn oder Amazon ist das Spitzenmodell komplett verriffen und wenn es tatsächlich mal einen Lagerbestand geben sollte, werden schnell deutlich über 1.700 Euro aufgerufen. Auch die klassischen PS5- oder Xbox-Gegenstücke sind teilweise nur schwer zu bekommen.

Während Rockstar Games noch immer keinen PC-Termin genannt hat, arbeiten mehrere Projekte an eigenen, inoffiziellen Umsetzungen. Das öffentlich auf GitHub entwickelte Projekt "Leonida" versucht, die Xbox-Version auf einem PC nutzbar zu machen. Die Arbeiten befinden sich nach Angaben der Entwickler allerdings noch in einem frühen Stadium, eine Ausführung von GTA 6 auf dem PC sei damit bislang nicht möglich. Die Xbox Series und aktuelle PCs verwenden den x86-64-Befehlssatz. Leonida beabsichtigt, den CPU-Code daher auf dem PC auszuführen und Teile der Konsolensystemsoftware nachzubilden. Die für die Xbox-GPU vorbereiteten Shader werden für die Grafikschnittstelle Vulkan übersetzt. Ein anderer Modder streamt GTA 6 per RemotePlay auf den PC, wo dann RTX-Technik die Bildausgabe verbessern soll. Auch Cyberleek hat angekündigt, eine lauffähige Entwicklerversion zu veröffentlichen. KI-Werkzeuge dürften die Arbeiten deutlich beschleunigen.

Die Projekte und Ansätze zeigen, dass das Interesse an einer PC-Fassung von Grand Theft Auto 6 riesig ist, bergen allerdings auch Risiken, denn eine Portierung entspricht nicht nur nicht den Lizenzbedingungen, sondern birgt obendrein die Gefahr, dass man sich Schadcode einfängt. Immerhin: Noch immer deutet vieles darauf hin, dass Rockstar Games die Veröffentlichung von GTA 6 für den PC für das erste Quartal 2027 planen könnte. Damit lägen zwischen den Konsolenfassungen und dem PC nur wenige Monate und nicht mehr ganze Jahre. Bei GTA 5 vergingen zwischen dem Konsolenstart im September 2013 und der PC-Version im April 2015 rund 19 Monate.

GTA 6 erzielte bei der Fachpresse Bestnoten und wurde vielfach zum besten Spiel aller Zeiten ausgezeichnet.