Mit Where Winds Meet hat das chinesische Entwicklerstudio Everstone Studio ein kostenloses Open-World-Action-Rollenspiel veröffentlicht, das die Spieler in das China des 10. Jahrhunderts versetzt. Neben einer weitläufigen Spielwelt stehen spektakuläre Martial-Arts-Kämpfe und eine aufwendige grafische Darstellung im Mittelpunkt. Mit der Unterstützung von NVIDIAs DLSS 5 und dem damit verbundenen 3D-Guided Neural Rendering erhält der Titel nun eine weitere technische Besonderheit. In unserem Kurztest konzentrieren wir uns daher weniger auf die spielerischen Qualitäten als vielmehr auf die Grafik, die Auswirkungen von DLSS 5 auf die Bildqualität und die damit verbundene Leistung.

Das vom chinesischen Entwicklerstudio Everstone Studio entwickelte und von NetEase Games veröffentlichte Where Winds Meet ist ein kostenloses Open-World-Action-Rollenspiel, das Ende 2024 in China erschienen ist. Die internationale Veröffentlichung für den PC und die PlayStation 5 erfolgte am 14. November 2025. Am 12. Dezember 2025 folgten Versionen für iOS und Android, im Juni 2026 wurde das Spiel auch für die Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Handlung ist im China des 10. Jahrhunderts angesiedelt, genauer während der politisch instabilen Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche. Die Spieler übernehmen die Rolle eines jungen Schwertkämpfers, der sich in einer von Machtkämpfen, Intrigen und rivalisierenden Fraktionen geprägten Welt behaupten muss.

Spielerisch verbindet Where Winds Meet klassische Elemente eines Open-World-Rollenspiels mit den für das chinesische Wuxia-Genre typischen Martial-Arts-Kämpfen. Neben der Erkundung einer weitläufigen Spielwelt stehen zahlreiche Haupt- und Nebenmissionen, unterschiedliche Kampfstile sowie die Weiterentwicklung des eigenen Charakters im Mittelpunkt. Zum Einsatz kommen traditionelle Waffen wie Schwerter, Speere, Bögen und weitere ausgefallene Waffenarten. Hinzu kommen übernatürlich anmutende Fähigkeiten, akrobatische Bewegungsabläufe und Parkour-Mechaniken. Das Spiel lässt sich sowohl allein als auch kooperativ mit anderen Spielern erleben und bietet darüber hinaus verschiedene Online- und Mehrspieleraktivitäten.

Technisch basiert Where Winds Meet auf der proprietären Messiah-Engine von NetEase, die unter anderem auf die Darstellung großer, detailreicher Spielwelten ausgelegt ist. Auf dem PC werden moderne Grafiktechniken wie Raytracing für Reflexionen und Schatten sowie verschiedene Upscaling-Verfahren unterstützt. Dazu gehören NVIDIA DLSS mit Super Resolution und Multi Frame Generation, AMD FSR und Intel XeSS. Mit DLSS 5 und dem sogenannten 3D-Guided Neural Rendering kommt ab dem 23. November 2026 eine weitere KI-gestützte Rendering-Technologie hinzu, die insbesondere die Darstellung von Beleuchtung, Oberflächen und Materialien verbessern soll.

DLSS 5 Bildvergleiche

Kommen wir gleich am Anfang zum eigentlichen Kern: der Darstellung mit und ohne Unterstützung des Neuronal Renderings sprich DLSS 5. In den folgenden Vergleichen findet ihr die Darstellung ohne DLSS 5 jeweils links und mit DLSS 5 entsprechend rechts. Dabei haben wir die folgenden Grundeinstellungen gewählt:

Grafik-Preset: Ultra Ambient Occlusion: Hoch Tessellation: Hoch Qualität der Vegetation: Ultra Qualität der Beleuchtung: Hoch Sichtweite: Ultra VFX-Qualität: Hoch Qualität der Reflektionen: Ultra Qualität der Schatten: Ultra Echtzeit-Sonnenlicht: An

Schneefall: An

Regen: Hoch

DLSS: Qualität

Frame Generation: Aus

Anzahl der NPCs: Hoch

Für das DLSS 5 lassen sich zudem noch einige Einstellungen vornehmen:

In Where Winds Meet lässt sich DLSS 5 über die Option DLSS Neural Rendering aktivieren oder deaktivieren. Zusätzlich stehen drei Regler zur Verfügung, mit denen sich die Intensität der KI-gestützten Bildverarbeitung gezielt beeinflussen lässt. Damit können Spieler bestimmen, wie stark DLSS 5 in die ursprüngliche Darstellung eingreift.

Tone Intensity: Bestimmt die Intensität der tonalen Anpassungen. Dazu zählen die allgemeine Lichtstimmung, Helligkeitsverteilung und Farbwiedergabe. Bei 0 bleiben die ursprünglichen Farben erhalten; höhere Werte erlauben stärkere Veränderungen durch das KI-Modell.

Structure Intensity: Regelt die Stärke der zusätzlichen hochfrequenten Bilddetails. Dazu gehören Kontaktverschattungen, Ambient Occlusion, Reflexionen und die Darstellung komplexer Materialeigenschaften. Höhere Werte können Oberflächen plastischer und detailreicher erscheinen lassen.

Character Intensity: Steuert, wie stark das Neural Rendering auf die dargestellten Charaktere angewendet wird. Dazu gehören beispielsweise die Beleuchtung von Gesichtern, die Wirkung von Haut und Haaren sowie die Darstellung von Kleidung. Niedrigere Werte bewahren stärker das ursprüngliche Aussehen der Figuren.

Bildvergleich

Mit aktiviertem DLSS 5 verändert sich vor allem die Darstellung der Materialien und der Beleuchtung. Die große Felsformation auf der rechten Seite erhält eine stärkere Strukturierung, wobei Risse, Unebenheiten und unterschiedliche Oberflächenbereiche deutlicher hervortreten. Gleichzeitig wirken die zuvor sehr hellen Bereiche weniger stark aufgehellt. Auch die Steinplatten im Vordergrund zeigen eine veränderte Materialdarstellung mit stärker ausgeprägten Oberflächendetails. Die Beleuchtung erscheint insgesamt etwas zurückhaltender, während die Schattenbereiche stärker betont werden. Besonders auffällig ist dies auch an der Kleidung des Spielcharakters, deren blaue Stoffoberfläche mit DLSS 5 dunkler und kontrastreicher dargestellt wird. Die grundsätzliche Bildschärfe unterscheidet sich hingegen nur geringfügig.

Bildvergleich

Im Innenbereich des Tempels fallen die Unterschiede zwischen DLSS 5 Off und On deutlich geringer aus. Die Holztüren mit ihren aufwendigen Gitterstrukturen und Verzierungen werden in beiden Fällen mit einem hohen Detailgrad dargestellt. Mit aktiviertem DLSS 5 zeigen sich leichte Veränderungen bei der Schattierung der Holzoberflächen und den Übergängen zwischen hellen und dunklen Bereichen. Auch die zentrale Statue erhält eine etwas differenziertere Darstellung ihrer Oberflächen, insbesondere bei den Faltenwürfen und den dunklen Vertiefungen. Die roten Stoffverzierungen und goldfarbenen Ornamente bleiben weitgehend unverändert. Insgesamt liefert DLSS 5 hier nur vergleichsweise subtile optische Veränderungen, die vor allem bei genauer Betrachtung erkennbar sind.

Bildvergleich

Deutlich stärker fallen die Unterschiede bei der Darstellung des Marktstands aus. Ohne DLSS 5 werden die vom Sonnenlicht getroffenen Holzoberflächen sehr hell dargestellt, wodurch einzelne Materialdetails teilweise in den hellen Bereichen untergehen. Mit aktiviertem DLSS 5 erscheint die Beleuchtung wesentlich zurückhaltender und die Holzstrukturen der Tische und des Verkaufsstands treten deutlicher hervor. Gleichzeitig verändert sich die Schattierung unter den Tischen und entlang der Steinmauer. Auch die Steinplatten des Bodens wirken stärker strukturiert und zeigen eine differenziertere Darstellung ihrer unregelmäßigen Oberflächen. Insgesamt entsteht ein kontrastreicheres, weniger überstrahltes Bild, wobei die Szene durch die reduzierte Helligkeit etwas von ihrer ursprünglichen sonnigen Atmosphäre verliert. Die unterschiedlichen Positionen einzelner NPCs sind hingegen auf Bewegungen innerhalb der Spielszene zurückzuführen.

Bildvergleich

In der felsigen Außenumgebung zeigt DLSS 5 besonders bei der Materialdarstellung und Farbgebung erkennbare Veränderungen. Ohne DLSS 5 dominieren kräftige gelbliche und orangefarbene Töne, durch die insbesondere die großen Felsformationen und die Steintreppe sehr warm erscheinen. Mit aktiviertem DLSS 5 wird diese Farbgebung etwas zurückgenommen. Die Felsen erhalten eine neutralere, stärker differenzierte Oberfläche, auf der sich Risse, Kanten und kleinere Unebenheiten deutlicher abzeichnen. Auch die Vegetation wirkt stellenweise weniger stark gesättigt und hebt sich dadurch anders von den umliegenden Gesteinsflächen ab. Die Schatten der Bäume auf den Felsen bleiben deutlich sichtbar, verändern sich jedoch hinsichtlich ihrer Helligkeit und Abstufung. Insgesamt wirkt die Darstellung mit DLSS 5 weniger übersättigt und die Materialien erscheinen plastischer, während die ursprüngliche Variante eine intensivere, wärmere Lichtstimmung bietet.

Leistungsvergleich mit einer GeForce RTX 5080

Mit einer GeForce RTX 5080 haben wir uns zudem angeschaut, welchen Einfluss der Einsatz von DLSS 5 auf die FPS hat.

Alle Benchmarks haben wir auf folgendem Testsystem ausgeführt:

Als Treiber verwendet wurde der GeForce 621.35.

Where Windws Meet - 1.920 x 1.080 Pixel Grafik-Preset:Ultra, DLSS: Qualität GeForce RTX 5080256.9100.0 %110.2 GeForce RTX 5080 (DLSS 5)164.864.1 %91.9

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Where Windws Meet - 2.560 x 1.440 Pixel Grafik-Preset:Ultra, DLSS: Qualität GeForce RTX 5080220.9100.0 %119.5 GeForce RTX 5080 (DLSS 5)124.856.5 %86.7

Where Windws Meet - 3.840 x 2.160 Pixel Grafik-Preset:Ultra, DLSS: Qualität GeForce RTX 5080159.4100.0 %130.8 GeForce RTX 5080 (DLSS 5)71.845.0 %64.4

In Full HD erreicht die GeForce RTX 5080 ohne DLSS 5 durchschnittlich 256,9 FPS. Mit aktiviertem Neural Rendering sinkt die Bildrate auf 164,8 FPS, was einem Rückgang um 35,9 % entspricht. Der 0,1‑%‑Perzentil reduziert sich von 110,2 auf 91,9 FPS und damit um 16,6 %. Trotz der zusätzlichen Rechenlast bleibt die Bildrate in dieser Auflösung auf einem sehr hohen Niveau. Der Einfluss von DLSS 5 ist allerdings bereits hier deutlich messbar.

In WQHD steigt der relative Leistungsverlust weiter an. Während die GeForce RTX 5080 ohne Neural Rendering durchschnittlich 220,9 FPS erreicht, verbleiben mit DLSS 5 noch 124,8 FPS. Dies entspricht einem Rückgang um 43,5 %. Der 0,1‑%‑Perzentil sinkt von 119,5 auf 86,7 FPS beziehungsweise um 27,4 %. Mit steigender Auflösung nimmt die Belastung durch das zusätzliche KI-Rendering somit stärker zu. Dennoch werden weiterhin dreistellige durchschnittliche Bildraten erreicht.

Besonders deutlich werden die Auswirkungen in Ultra HD. Ohne DLSS 5 liefert die GeForce RTX 5080 durchschnittlich 159,4 FPS, während mit aktiviertem Neural Rendering nur noch 71,8 FPS erreicht werden. Die Bildrate fällt damit um 55,0 %. Auch der 0,1‑%‑Perzentil werden nahezu halbiert und sinkt von 130,8 auf 64,4 FPS. Damit verbleiben mit DLSS 5 weniger als die Hälfte der ursprünglichen durchschnittlichen FPS. Obwohl das Spiel weiterhin mit mehr als 60 FPS läuft, ist der Leistungseinbruch in dieser Auflösung besonders ausgeprägt.

Die Ergebnisse verdeutlichen die hohen Anforderungen von DLSS 5 Neural Rendering. Auffällig ist, dass der absolute Leistungsverlust über die drei Auflösungen vergleichsweise konstant zwischen rund 88 und 96 FPS liegt. Da die Ausgangsleistung mit steigender Auflösung abnimmt, fällt dieser zusätzliche Aufwand relativ betrachtet immer stärker ins Gewicht.

Die Messungen zeigen außerdem, dass DLSS 5 trotz der bereits aktiven DLSS-Super-Resolution-Hochskalierung erhebliche zusätzliche GPU-Ressourcen benötigt. Gerade in Ultra HD wird Neural Rendering damit zu einem wichtigen Leistungsfaktor. Auf der GeForce RTX 5080 bleibt Where Winds Meet zwar in allen drei getesteten Auflösungen spielbar, die optischen Verbesserungen müssen jedoch gegen den erheblichen Verlust an Bildrate abgewogen werden.

Fazit

Technisch überzeugt Where Winds Meet durch detailreiche Umgebungen, aufwendig gestaltete Architektur und eine stimmungsvolle Beleuchtung. Mit DLSS 5 Neural Rendering geht NVIDIA einen weiteren Schritt bei der KI-gestützten Bilddarstellung. Unsere Bildvergleiche zeigen teilweise deutliche Veränderungen bei der Beleuchtung, Farbgebung und Materialdarstellung. Insbesondere Felsformationen, Steinböden und Holzoberflächen profitieren von einer differenzierteren Strukturierung und plastischeren Darstellung. Gleichzeitig werden Farben und Kontraste teilweise erheblich verändert, wodurch die ursprüngliche Bildästhetik nicht immer erhalten bleibt. Nicht jede Veränderung ist daher zwangsläufig als Verbesserung zu bewerten. Positiv ist, dass sich die Intensität der Eingriffe über mehrere Regler an die eigenen Vorlieben anpassen lässt.

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Die optischen Veränderungen gehen allerdings mit einem erheblichen Leistungsverlust einher. Auf einer GeForce RTX 5080 sinkt die durchschnittliche Bildrate mit aktiviertem DLSS 5 in Full HD um rund 36 %, in WQHD um 44 % und in Ultra HD sogar um 55 %. Obwohl bereits DLSS Super Resolution im Qualitätsmodus zum Einsatz kommt, benötigt das zusätzliche Neural Rendering somit beträchtliche GPU-Ressourcen. Gerade in 4K reduziert sich die Bildrate von 159 auf knapp 72 FPS, womit die Leistungsreserven selbst einer schnellen Grafikkarte deutlich schrumpfen. DLSS 5 ist damit keine Technik zur Leistungssteigerung, sondern eine zusätzliche Rendering-Stufe, die zugunsten einer veränderten Bildqualität erheblich Rechenleistung beansprucht. Where Winds Meet demonstriert eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie, zeigt aber zugleich deren aktuelle Grenzen. Ob die teilweise subtilen, teilweise deutlichen optischen Verbesserungen den hohen Leistungsverlust rechtfertigen, bleibt letztlich eine Frage der persönlichen Präferenzen.

Nach NBA 2K27 (Test) sowie den Updates zu Hogwarts Legacy und dem überraschenden Update zu Metro 2033 Redux und Last Light Redux, der Umsetzung von DLSS 5 in Assetto Corsa Rally und nun Where Winds Meet scheint DLSS 5 Neural Rendering nun endlich Fahrt aufzunehmen.