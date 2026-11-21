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Dass sich Grand Theft Auto VI zu einem echten Kassenschlager entwickeln könnte, hat sich bereits abgezeichnet. Schon im Vorfeld sprachen Microsoft und Sony von neuen Rekordzahlen bei den Vorbestellungen des Open-World-Titels. Nun hat man offizielle Zahlen veröffentlicht.

Demnach hat Grand Theft Auto VI am ersten Verkaufstag bis zum 19. November weltweit rund 3,79 Milliarden US-Dollar im Einzelhandel umgesetzt. Schon vor der Veröffentlichung seien 32,5 Millionen Exemplare verkauft worden, wie das zu Take-Two Interactive gehörende Entwicklerstudio am Freitag mitteilte.

Rockstar Games bezeichnet GTA 6 als den größten Start eines Unterhaltungsprodukts. Auch die Zahl der Vorverkäufe sei über alle Plattformen hinweg ein Rekord und das, obwohl der Titel bislang nur für die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S erhältlich ist und am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Fachpresse vergab überwiegend Bestnoten und prämierte den Titel oftmals als das beste Videospiel aller Zeiten.

Damit wurde auch der Vorgänger GTA V deutlich übertroffen. Der inzwischen 13 Jahre alte Titel erzielte an seinem ersten Verkaufstag einen Umsatz in Höhe von rund 800 Millionen US-Dollar. GTA 6 kommt damit nominell auf knapp das 4,7-Fache. Seitdem hat sich der Vorgänger über mehrere Konsolengenerationen hinweg verkauft, zuletzt sprach man von nahezu 235 Millionen Exemplaren. Eine Aufteilung der Umsätze zwischen den Plattformen nennt Rockstar Games allerdings nicht.

GTA 6 übertrifft sogar die Einnahmen von Avengers: Endgame, einem der kommerziell erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten, der einschließlich seiner Wiederaufführungen weltweit rund 2,8 Milliarden US-Dollar einspielte. Den gewaltigen Umsätzen stehen allerdings auch enorme Entwicklungskosten gegenüber. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll die Entwicklung von GTA 6 rund eine Milliarde US-Dollar verschlungen haben. Damit könnte das Open-World-Spiel rund um das Verbrecherpärchen Lucia und Jason tatsächlich zu den teuersten Unterhaltungsproduktionen aller Zeiten zählen.

Hinzu kommen erhebliche Marketingkosten, die das ohnehin gigantische Budget weiter in die Höhe treiben dürften. Schließlich hat Rockstar Games für seine Werbekampagne auch das reale Miami, das als Vorbild für die fiktive Metropole Vice City dient, teilweise in die Spielwelt verwandelt. Dafür wurden unter anderem Burgerrestaurants umgestaltet, Fahrzeuge entsprechend modifiziert und zahlreiche Werbeaktionen im Stadtbild umgesetzt.