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Grand Theft Auto VI läuft auf den vier Konsolen teilweise in unterschiedlicher Auflösung und vor allem unterschiedlich gut, jedoch immer mit einem Ziel von 30 FPS. Ein Modder lässt das Konsolenbild nun auf einem Windows-PC nachbearbeiten und per Frame Generation auf 60 FPS bringen. Unterdessen behauptet Cyberleek, die Gruppe, die bereits vor der Veröffentlichung von GTA 6 für zahlreiche Leaks gesorgt hatte, Daten einer Entwicklerversion der Xbox-Variante veröffentlicht zu haben, wobei die Echtheit des Pakets noch nicht unabhängig bestätigt wurde.

Für die Bildbearbeitung nutzt der Modder Phosphen die quelloffene Software Veyra, die über ein Einrichtungsskript installiert wird und passende Einstellungen bereitstellt. Dann überträgt die PlayStation 5 das Spiel per Remote Play an den PC, wobei eine Capture-Karte nicht notwendig ist. Der Stream wird mit 60 FPS übertragen, obwohl die Konsole nur etwa 30 unterschiedliche Bilder pro Sekunde berechnet. Veyra entfernt dann die doppelten Bilder und erzeugt anschließend Zwischenbilder. Die Ausgabe soll damit flüssiger wirken, die Simulation und die Reaktion des Spiels laufen jedoch weiterhin mit der Bildrate der Konsole. Außerdem verursachen Remote Play und die Bildbearbeitung zusätzliche Verzögerungen.

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DLSS 5 bearbeitet das Videobild, angeblicher Xbox-Leak

Neben der Zwischenbildberechnung setzt Phosphen auf eine experimentelle DLSS-5-Anbindung. Auf einer NVIDIA GeForce RTX 5080 verwendet Veyra nach Angaben des Modders eine signierte NVIDIA-Laufzeit für das neuronale Rendering, wobei die Einbindung aus der Community stammt und damit natürlich nicht von NVIDIA zertifiziert ist. Anders als bei einer Integration in die Spiele-Engine erhält die Software lediglich das bereits gerenderte und komprimierte Videobild. Tiefeninformationen und Bewegungsvektoren müssen daraus abgeschätzt werden. Bei schnellen Bewegungen können Artefakte entstehen und auch verlorene Details lassen sich nicht zuverlässig wiederherstellen. Anhand von rund 80 Sekunden Material aus 14 Szenen zählte Phosphen vor der Bearbeitung 2.351 unterschiedliche Bilder, womit die Bildrate von 29,5 auf 59 FPS gesteigert werden konnte.

Während der PS5-Stream eine laufende Konsole voraussetzt, soll ein separates Datenpaket von einer Xbox-Version stammen und das Spiel so vielleicht noch schneller auf den PC bringen. Cyberleek behauptet, ein rund 209 GB großes Paket verbreitet und lediglich die ausführbare Hauptdatei zurückgehalten zu haben. Weder die Echtheit noch die Lauffähigkeit der Daten sind unabhängig bestätigt. Die Gruppe verknüpft die Freigabe der Startdatei mit einer Marktkapitalisierung von 15 Millionen US-Dollar für seinen eigenen Meme-Coin. Zugleich behauptet Cyberleek, die Community könne die Xbox-Version binnen einer Woche auf dem PC emulieren – natürlich mithilfe von Reverse-Engineering durch eine KI.

GTA 6 war am Donnerstag veröffentlicht worden und wurde von der Fachpresse oftmals zum besten Spiel aller Zeiten ausgezeichnet.