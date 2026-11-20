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Nach NBA 2K27 (Test) sowie den Updates zu Hogwarts Legacy und dem überraschenden Update zu Metro 2033 Redux und Last Light Redux sowie der Ankündigung zu Where Winds Meet scheint DLSS 5 Neural Rendering nun endlich Fahrt aufzunehmen. 505 Games und Supernova Games Studios haben im Update 0.7 für Assetto Corsa Rally die Unterstützung von DLSS 5 Neural Rendering angekündigt. Außerdem unterstützt das Spiel nach dem Update auch XeSS 3 von Intel sowie FSR 4 von AMD.

Die von den Entwicklern gezeigten Screenshots belegen einmal mehr den Realismus, den die Entwickler mit Assetto Corsa Rally an den Tag legen.

Mit dem Update auf Version 0.7 erweitert Supernova Games Studios die Rallye-Simulation Assetto Corsa Rally um zwei Fahrzeuge aus der Geschichte von Lancia. Neben dem legendären Lancia Delta S4 der Gruppe B aus dem Jahr 1986 kommt auch der Lancia Delta S4 Evo2 Italtecnica von 2021 hinzu. Bei Letzterem handelt es sich um eine moderne Umsetzung einer Weiterentwicklung des Delta S4, die ursprünglich in den 1980er-Jahren für die geplante Gruppe S vorgesehen war. Nach der Einstellung dieser Fahrzeugklasse wurde das Projekt jedoch nie im Motorsport eingesetzt. Mehr als drei Jahrzehnte später griff Italtecnica die ursprünglichen Pläne wieder auf und setzte das Fahrzeug unter Beteiligung damaliger Entwickler, darunter Claudio Lombardi und Sergio Limone, um. Der Evo2 verfügt über einen überarbeiteten Aufbau und den seltenen Triflux-Motor. Der historische Delta S4 setzt hingegen auf einen rund 500 PS starken Motor mit kombinierter Turbo- und Kompressoraufladung sowie Allradantrieb.

Ebenfalls neu ist die **Rallye Schweden**, die erstmals verschneite Wertungsprüfungen in Assetto Corsa Rally bietet. Die Entwickler haben dafür die beiden Streckenabschnitte Vargåsen und Fredriksberg mittels Laserscanning digitalisiert. Insgesamt stehen mehr als 30 km schneebedeckte Straßen in 14 Streckenvarianten zur Verfügung. Die Besonderheiten des Untergrunds sollen dabei möglichst realitätsnah umgesetzt werden. Dazu gehören die charakteristischen Schneewälle entlang der Fahrbahn, die sich durch Fahrzeugkontakte verformen können, sowie der Einsatz von Spikereifen für ausreichende Traktion auf Eis und Schnee. Dynamische Wetterbedingungen und ein vollständiger Tag-Nacht-Wechsel einschließlich Polarlichtern ergänzen die neue Umgebung. Außerdem führt Update 0.7 einen Online-Rally-Weekend-Modus für bis zu 16 Spieler ein und überarbeitet die Fahrphysik, das Reifenverhalten und das Force Feedback.

Alle weiteren Informationen zum Update sind auf der Steam-Seite von Assetto Corsa zu finden.

Assetto Corsa Rally befindet sich weiterhin in der Early-Access-Phase und wird seit dem 13. November 2025 kontinuierlich weiterentwickelt. Verantwortlich ist Supernova Games Studios, das in technischer Zusammenarbeit mit Kunos Simulazioni auf eine angepasste Version der Unreal Engine 5 und die Physik-Engine von Assetto Corsa setzt. Mit dem aktuellen Update 0.7 haben die Entwickler bereits das fünfte größere Update des Jahres 2026 veröffentlicht. Neben zusätzlichen Fahrzeugen und lasergescannten Rallye-Strecken stehen dabei vor allem Verbesserungen an der Fahrphysik, dem Reifenmodell und der Bedienung im Mittelpunkt. Auch die Online-Funktionen werden schrittweise erweitert. Mit der Rallye Schweden sind inzwischen sechs unterschiedliche Rallye-Regionen verfügbar, darunter Monte Carlo, Wales, Griechenland und das Elsass.

Für die weitere Entwicklung haben sich die Entwickler noch einiges vorgenommen. Die fertige Version 1.0 soll mehr als 30 Fahrzeuge, zusätzliche Rallye-Strecken und Spielmodi sowie eine eigene Rallye-Fahrschule bieten. Auch eine vollständige Unterstützung für VR-Headsets ist geplant. Hinzu kommen weitere Verbesserungen an der Performance, Stabilität und Fahrphysik. Ursprünglich hatten die Entwickler vorgesehen, die Early-Access-Phase innerhalb von weniger als 18 Monaten abzuschließen. Ausgehend vom Start im November 2025 würde dies eine Veröffentlichung der Vollversion bis Mai 2027 bedeuten. Einen verbindlichen Termin gibt es bislang allerdings nicht. Die Entwickler betonen, dass das Feedback der Community weiterhin in die Entwicklung einfließen soll.