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Nachdem die ersten Reviews zu Grand Theft Auto VI gestern erschienen waren und diese dem Titel oftmals absolute Bestnoten attestierten, ist GTA 6 um Mitternacht, 13 Jahre nach dem Vorgänger, offiziell für die PlayStation 5 und Xbox Series gestartet. Auf allen unterstützten Konsolen peilt Rockstar Games die 30-FPS-Marke an. Wie ein Vergleich von Digital Foundry zeigt, hält die PlayStation 5 Pro dieses Ziel am zuverlässigsten, während auf der Xbox Series S die Bildrate häufig darunter fällt.

Für den Konsolenvergleich testete Digital Foundry alle vier Fassungen nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 100 Stunden. Auf der PlayStation 5 Pro standen beim normalen Spiel nahezu konstant 30 FPS an. Bei gezielt ausgelösten Fahrzeugexplosionen fiel die Bildrate kurzzeitig auf bis zu 24 FPS ab. Die normale PlayStation 5 und die Xbox Series X rutschten dagegen in anspruchsvollen Szenen häufiger in den oberen 20-FPS-Bereich ab, während sich die Bildrate auf der Series S über größere Abschnitte hinweg im mittleren bis oberen 20er-Bereich einpendelte und bei massiven Explosionen sogar auf 20 FPS abfiel.

Grand Theft Auto VI – Technikvergleich der Konsolenversionen Konsole Interne Auflösung Upscaling der Spielgrafik Raytracing Beobachtete Bildrate PlayStation 5 Pro 2.560 x 1.440 PSSR 2 auf 4K Globale Beleuchtung, Reflexionen und Schatten Meist 30 FPS, kurze Einbrüche unter hoher Last PlayStation 5 2.560 x 1.440 Rockstars TAA und räumliche Skalierung auf 4K Globale Beleuchtung und Reflexionen 30-FPS-Ziel, gelegentliche Einbrüche Xbox Series X 2.560 x 1.440 Rockstars TAA und räumliche Skalierung auf 4K Globale Beleuchtung und Reflexionen 30-FPS-Ziel, gelegentliche Einbrüche Xbox Series S 1.280 x 720 AMD FSR 4 auf 1.080p Globale Beleuchtung und Reflexionen mit Abstrichen Häufig 25 bis 30 FPS

Die Auflösungen und das Upscaling-Verfahren sind damit nun auch bekannt. Demnach wird auf der Series S die Spielgrafik von 720p per FSR 4 auf 1.080p hochskaliert, womit GTA 6 der erste Konsolentitel ist, der überhaupt FSR nutzt. Auf den anderen Konsolen soll die native Renderauflösung 2.560 x 1.440 Bildpunkte betragen. Anschließend setzt Rockstar auf allen Konsolen eine 4K‑Benutzeroberfläche ein und skaliert das Bild entsprechend hoch.

Auf der PlayStation 5 Pro kommt zusätzlich PSSR 2 zum Einsatz. Dazu erhält allein diese Fassung Raytracing-Schatten. Bei Beleuchtungseffekten und Reflexionen sollen zwar alle vier Versionen Raytracing nutzen, wobei diese mit Screen-Space-Reflexionen kombiniert werden und somit bereits gerenderte Bildinformationen nutzen, um Spiegelungen mit vergleichsweise geringem Rechenaufwand darzustellen. Die Series S muss zudem mit weicheren Reflexionen, geringer aufgelösten Schatten und stärker sichtbar werdendem Pop-in auskommen.

Kein 40- oder 60-FPS-Modus

Auch die PlayStation 5 Pro soll keinen Modus mit 40 oder gar 60 FPS erhalten. Gegenüber Kotaku verwies Rockstars Technology Production Director Marc Chambers auf die aufwendige Simulation im Spiel. Die Pro-Version der PlayStation habe zwar einen stärkeren Grafikprozessor, die CPU sei gegenüber der Basis-PS5 jedoch nur geringfügig schneller und reiche für eine höhere Bildrate der Simulation somit nicht aus. Die zusätzliche Grafikleistung fließe stattdessen in eine höhere Bildqualität und zusätzliche Raytracing-Schatten.

Neben der Bildrate beeinflussen die Abstände zwischen den Bildern die Spielbarkeit. Bei gleichmäßig ausgegebenen 30 FPS liegt eine Frametime rechnerisch bei etwa 33,3 ms. Digital Foundry zeigt in seinem Bericht, dass eine zuvor beobachtete Unregelmäßigkeit bei der Aktualisierung von Animationen durch Patches vor dem Start offenbar behoben wurde und das Spiel somit gleichmäßiger laufen würde als noch die erste Review-Version.

Eine PC-Version, mit der sich der Titel mit entsprechender Hardware sicher mit deutlich über 60 FPS darstellen ließe, hat Rockstar Games bislang nicht weiter konkretisiert. Gerüchten zufolge soll eine PC-Version im ersten Quartal 2027 erscheinen. Auch zu einem möglichen Onlinemodus hält man sich noch ziemlich bedeckt.