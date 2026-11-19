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Archetype Entertainment hat einen neuen Trailer zum kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Exodus veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht erstmals die weibliche Version der Hauptfigur Jun Aslan. Begleitet wird die Enthüllung von einem Kurzfilm, der weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Protagonisten und die Besetzung des Spiels liefert.

Spieler können in Exodus selbst entscheiden, ob sie Jun als männliche oder weibliche Figur verkörpern möchten. Die grundlegenden Gesichtszüge sind dabei fest vorgegeben, allerdings lassen sich verschiedene Merkmale über einen Charaktereditor anpassen. Dazu gehören Frisur, Haar- und Augenfarbe, Make-up sowie Tätowierungen. Auch die Gesichtsbehaarung kann verändert werden.

Der neue Trailer zeigt die weibliche Jun bei ihrer Reise durch das Science-Fiction-Universum. Ihre Geschichte beginnt als Schrottsammlerin, die von einem Leben voller Abenteuer träumt. Im weiteren Verlauf wird sie zu einer interstellaren Reisenden, die fremde Welten erkundet und sich unter anderem mit den mächtigen Celestials auseinandersetzen muss. Die Entscheidungen der Spieler sollen dabei Einfluss auf den Verlauf der Handlung und die Beziehungen zu anderen Charakteren haben.

Zusammen mit dem Trailer hat Archetype Entertainment die Darsteller der beiden spielbaren Versionen vorgestellt. Die weibliche Jun wird im englischen Original von Carina Conti verkörpert und gesprochen. Sie war zuletzt unter anderem als Isabella Torrisi in "Mafia: The Old Country" zu sehen. Für die männliche Version übernimmt Stephen Oyoung sowohl die Darstellung als auch die Synchronisation. Bekannt ist er insbesondere durch seine Rolle als Mister Negative in den "Marvel's Spider-Man"-Spielen.

Zum weiteren Ensemble gehört Oscar-Preisträger Matthew McConaughey, der den geheimnisvollen C. C. Orlev spielt. Dieser soll für Jun eine beratende Rolle übernehmen. Der begleitende Kurzfilm "Von der Schrotthalde ins All" beleuchtet außerdem die Entstehung der Hauptfigur und ihre Bedeutung für die Handlung.

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Exodus entsteht bei Archetype Entertainment, einem Studio mit mehreren ehemaligen BioWare-Entwicklern. Entsprechend weist das Rollenspiel starke Parallelen zur Mass Effect-Reihe auf. Neben einer verzweigten Handlung stehen die Erkundung fremder Planeten, Kämpfe gegen außerirdische Gegner und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Begleitern im Mittelpunkt.

Der Veröffentlichungstermin steht bereits fest: Exodus soll am 7. April 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Auf dem PC wird das Spiel unter anderem über Steam und den Epic Games Store angeboten.