Werbung

Auf Steam erscheinen inzwischen so viele neue Titel wie nie zuvor. Bis Mitte November wurden laut den Statistiken von SteamDB allein in diesem Jahr insgesamt 27.286 Spiele veröffentlicht. Damit liegt die Zahl schon jetzt deutlich über dem bisherigen Rekordjahr 2025, in dem 21.185 Neuerscheinungen registriert wurden. Der zunehmende Veröffentlichungsdruck macht sich mittlerweile auch bei Valve selbst bemerkbar.

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den monatlichen Neuerscheinungen. Während 2025 in einem einzelnen Monat maximal 2.415 Spiele veröffentlicht wurden, erreichte der Spitzenwert 2026 bereits 3.738 Titel. Das entspricht einem Anstieg von rund 55 %. Gleichzeitig wächst die Zahl der Spiele, die überhaupt keine Nutzerbewertungen erhalten. Für kleinere Entwickler wird es dadurch zunehmend schwieriger, mit ihren Veröffentlichungen überhaupt Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Die hohe Zahl neuer Spiele wirkt sich inzwischen auch auf die Freigabeprozesse aus. Valve räumte erst kürzlich ein, dass die Überprüfung eingereichter Spiele derzeit länger dauert als üblich. Statt der normalerweise vorgesehenen drei bis fünf Werktage müssen Entwickler aktuell mit Wartezeiten von bis zu zwölf Werktagen rechnen. Als wesentlichen Grund nennt Valve wiederholte Prüfungen von Spielen, die bei der ersten Kontrolle technische oder formale Anforderungen nicht erfüllen.

Eine mögliche Ursache für den starken Anstieg der Veröffentlichungen ist der zunehmende Einsatz generativer KI. Laut den von GamingOnLinux ausgewerteten SteamDB-Daten tragen 2026 bereits 13.445 Spiele einen Hinweis auf KI-generierte Inhalte. Im gesamten Vorjahr waren es lediglich 4.682. Allerdings bedeutet eine entsprechende Kennzeichnung nicht zwangsläufig, dass ein Spiel überwiegend oder vollständig mit künstlicher Intelligenz entwickelt wurde.

Die Entwicklung stellt aber sowohl Valve als auch die Spieleentwickler selbst vor neue Herausforderungen. Während die Plattform grundsätzlich einen vergleichsweise offenen Zugang für Veröffentlichungen bietet, erschwert die wachsende Zahl neuer Titel deren Auffindbarkeit. Besonders unabhängige Studios leiden darunter.

Ein Ende des Wachstums ist vorerst nicht absehbar. Da das Jahr noch mehrere Wochen andauert, dürfte die Zahl der Steam-Veröffentlichungen 2026 weiter steigen. Ob sich die Entwicklung langfristig fortsetzt oder die zunehmende Konkurrenz zu einer Konsolidierung führt, bleibt abzuwarten.